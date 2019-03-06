【真．學店】新學期大量報名　陝西培訓機構職員歡呼「豐收了！」

陝西西安近日瘋傳一段疑似「學店」短片，引起質疑。西安市長安區教育局職成科工作人員在周一（4日）證實，短片是區內一間培訓機構的大學生兼職助教拍攝並發布，現已約談該機構負責人並要求整改。

多達19部手機被擺放在桌面，展示不斷收到的轉帳通知，然後就有人叫喊「我們豐收了，掌聲在哪裏？」（影片截圖）

從片段所見，有多達19部手機被擺放在桌面，然後就有人叫喊「我們豐收了，掌聲在哪裏？」另有截圖顯示，該短片被轉發更有人留言稱「續辦倒計時，掌聲響起來，助教老師手機聚會，轉帳訊息漫天飛舞」。

涉事培訓機構「楊健教育」的校辦主任田林承認，短片是一名大學生兼職助教在2月下旬拍攝，至於叫喊「豐收了」的則是另一位工作人員。短片原本只在教師內部聊天群組中流傳，但隨後拍攝者將其在網上散布。田林又解釋，當時剛剛新學期報名，多名大學生兼職助教正在統計報名資料，「感到自己的工作得到了家長的肯定，為取得了成果感到開心而拍攝。」

涉事培訓機構「楊健教育」。（網上圖片）

「楊健教育」校辦主任田林承認短片是一名大學生兼職助教在2月下旬拍攝，至於叫喊「豐收了」的則是另一位工作人員。（影片截圖）

田林指內部已對拍攝轉發短片的助教嚴肅批評教育，長安校區負責人罰款300元（人民幣．下同）並取消其學校年度評優資格，西安校區總負責人亦罰款1萬元，取消集團年度評優資格。

長安區教育局職成科工作人員則指，今次是個別教職員工的行為，局方已要求涉事培訓機構汲取教訓，加強管理，規範辦學行為。

（綜合報道）