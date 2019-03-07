【國航迫降俄國】乘客憶恐凍死：沒爭先恐後　所有人讓婦孺先撤離

中國國際航空的CA983航班日前因火警警報，要在飛往美國洛杉磯途中要緊急降落俄羅斯，幸事後證實是誤鳴，無人傷亡。 有親身經歷的乘客事後講述，雖然以為飛機會爆炸，且當地正在下雪，氣溫極低，但不論空中服務員或乘客都有禮讓婦女兒童先撤離，令他十分感動。

高博大讚乘客有秩序撤離，空中服務員更是照顧周到。（網上圖片）

網民「高博」憶述，事發時正值深夜，不少乘客仍在睡覺，突然就聽到機上廣播稱有機械故障，要緊急降落。高博表示，降落後逃生梯隨即打開，空中服務員顯得略為緊張，並一直催促乘客離開，「當時我們也不知道發生了甚麼，見到空乘緊張，大家也就都有些緊張」，且「當時所有人都以為飛機起火，可能會爆炸。」

客機緊急降落在俄羅斯阿納德爾機場，其時當地正在下雪，積雪足有小腿般高。高博稱，事出突然，不少乘客都只穿着短袖，幸好空中服務員隨即在機上取來毛氈分發，甚至有一位女士撤離太急弄丟鞋子後，獲一名空少相贈鞋子，情願自己沒鞋穿。

當地正在下雪，天氣嚴寒。（網上圖片）

高博又提到，所有人在客機旁邊的安全地帶等待約半小時始陸續有接駁車駛到，但嚴寒之下乘客沒有爭先恐後，都優先讓婦女和兒童先上車，例如有數名父親將妻子送上車後，再落車等待下一輛車。高博坦言，當時並不知道接駁車一來一回要多長時間，長期在室外則有可能會凍死，但所有人都非常有責任感，沒有爭搶，空中服務員更是待所有乘客都離開後，始乘坐最後一輛接駁車離開。

（綜合報道）