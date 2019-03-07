上海白鯨姐妹花表演15年終「收山」　繞行半個地球返冰島放歸自然

上海長風海洋世界最近宣布一項重大消息，館方宣布自3月1日起短暫閉館，原因是館方為籌備將兩條白鯨姐妹「小白」和「小灰」放歸大自然。 有業內人士稱，這可能屬國內首例。海洋館的做法也獲網民讚賞和掌聲，直言：「這是最有價值的封館！」

上海長風海洋世界白鯨姐妹將啟程回到大海懷抱。（網絡圖片）

+ 6 + 5 + 4

上海長風海洋世界2月28日迎來大批民眾，因為當天是小白和小灰的謝幕演出，翌日白鯨表演館便會封館，而接替的新項目則未有最後定案。

據了解，小白和小灰之後將乘搭渡輪、貨車和飛機，經由海陸空交通共計逾9200公里，於明（2020）年春天送抵世界上首座位於冰島的露天水域鯨魚保護所。

該對小白鯨姐妹花公開表演已有15年，從2011年10月開始在上海長風海洋世界表演。為了讓牠們回歸大自然，相關的準備工作已籌備多年，僅僅尋找合適放歸地方便花了超過6年時間考察，專業團隊曾實地考察過俄羅斯、北美洲、挪威和蘇格蘭等地，最終選定位於冰島南部赫馬島海岸的Klettdvik海灣。

由於小白鯨的回家之旅十分漫長，世界頂尖動物保護專家、專業獸醫醫隊等在出發前，便開始對小白鯨提供適應訓練，當中包括水下呼吸訓練、上平台訓練、飲食調整等，以確保小白鯨可以安全換乘各種交通工具，完成30小時的長征之旅。

（光華日報）