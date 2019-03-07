四川破「黃牛黨」拘211人　涉27省市曾倒賣逾2000萬條個人信息

3月7日，在公安部的新聞發布會上，四川達州市當地警方通報一起「黃牛」利用互聯網倒賣火車票的案件。據悉，該團夥非法購買公民信息後註冊帳號，購買火車票以供炒賣，他們曾購買公民個人信息3萬條以及含有2000萬條公民個人信息的壓縮文件。 據悉，該案件涉及全國27個省（市）。

四川警方破獲的黃牛黨，不只賣票，還竊取個人資訊。（VCG）

2018年2月5日，四川達州市公安局網安支隊在工作中發現，當地春運期間，火車站周邊倒票人員涉嫌侵犯公民個人資訊犯罪。經偵查，成功打掉一個以石某為首利用網絡非法獲取公民個人信息，製作、販賣賬號的犯罪集團，該集團人員涉及四川、黑龍江、吉林等27個省市211人。

根據四川警員沈黎明介紹，2016年底，犯罪嫌疑人石某在網上先後購買了真實有效的公民個人信息3萬條、含有2000萬條公民個人信息的壓縮檔1個、含有用戶名和密碼的163郵箱賬號若干個，邀約朋友陳某、郭某等人共同使用，採取人工手動添加和軟件批量導入的註冊方式，製作了初始密碼統一的12306賬號50多萬個。

之後，2017年1月至案發，石某將50多萬個12306賬號販賣給了四川達州馮某、胡某在內的全國27個省（市）211個涉嫌倒票的人員，非法獲利人民30餘萬元（人民幣，下同）。

2017年1月以來，馮某、胡某也透過互聯網學會了「搶票技術」，又將這些信息加價轉賣給了何某、夏某等多個倒票「黃牛」。

據四川警方指出，2018年2月至4月，專案組警察對該犯罪團夥成員開展了收網行動，抓獲犯罪嫌疑人7人，共查獲「大師歸來」等搶票軟件6個，查扣作案電腦11台、手機13部，提取固定包含姓名、身份證號碼、銀行卡號、手機號的公民個人信息1600餘萬條，凍結涉案資金30餘萬元。

目前，石某、馮某等六人已經被四川省達州市通川區人民法院判處6個月到4年的有期徒刑，並處以罰金。

（澎湃新聞）