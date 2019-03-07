辭演電視劇遭索償2000萬元　內地「小鮮肉」楊洋拒賠淪「老賴」？

內地男星楊洋擔任法定代表人的「上海楊洋影視文化工作室」，近日被發現因未按時履行法律義務，結果被上海虹口法院判決強制執行，連帶前者亦被列入「被執行人名單」，與成為「失信被執行人」（老賴）僅一步之遙。

楊洋被法院列入「被執行人名單」。（網上圖片）

據內地傳媒報道，事緣上海新文化國際交流有限公司起訴楊洋違約未出演電視劇《軒轅劍之漢之雲》，索賠2000萬元（人民幣．下同）。惟楊洋方的工作人員回覆指雙方實早已達成調解協議，未料對方繞過調解協議單方面向法院申請執行，楊洋經紀公司已委托律師提出執行異議。

網上資料顯示，《軒轅劍之漢之雲》是經典單機角色扮演遊戲《軒轅劍》的其中一部改編電視劇，最開始男主角就是楊洋。但其後據指楊洋一方以楊洋正值大紅大紫為由，要求原定的1000萬元片酬加碼至2000萬元。上海新文化本來亦同意，未料楊洋最終仍然辭演。

該電視劇如今由另一名內地男星張雲龍擔任男主角。（網上圖片）

另一方面，有疑似知情的網民兼粉絲則稱該電視劇劇本涉及「民族」、「曲解歷史」、「抹黑英雄人物」等問題，加上劇組未有提供足夠的安全措施，是故楊洋才會拒絕演出；其他粉絲更不停強調，「被執行人名單」不同於「失信被執行人名單」，楊洋並非「老賴」。

（綜合報道）