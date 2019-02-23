《盜墓筆記》李易峰、楊洋開創陸劇先河！5套必睇雙男主角人氣劇

近年來以「雙男主」為設定的懸疑劇逐漸成為趨勢，由2014《盜墓筆記》打頭陣，到2018爆紅的《鎮魂》，以及2019的《原生之罪》、《古董局中局》等劇，在雙男主懸疑劇的設定下「兄弟情」儼然成為粉絲關注的焦點，即使沒一般男女CP撒糖來得過癮，但引人遐想的情節卻更能激發出粉絲的熱情，因此無論是官配CP，還是粉絲自行腦補的男男CP都創造出不小的討論度，這裡就帶大家來盤點，近期熱門又經典的雙男主劇！

盜墓筆記｜李易峰、楊洋

2014年播出《盜墓筆記》可以說是為網劇中的「雙男主」設定開創了一條先河！不管是盜墓筆記的電影還是電視劇，都會把吳邪和張起靈湊為官配。每次吳邪最關心的人永遠是悶油瓶，而悶油瓶最擔心的人也永遠是吳邪，他們中間插不進去任何人，儼然成為許多劇名心目中的官配CP。

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+ 7 + 6 + 5

老九門｜陳偉霆、張藝興

「大佛爺」張啟山、二當家二月紅雖然都各自有妻子，並非官配CP，仍有許多粉絲力挺這對「啟紅CP」，兩人不僅聯手下地，當張啟山一遇上二月紅的事就會立馬男友力爆棚，像是在二月紅老婆生病，張啟山散盡家財、鋌而走險幫忙求藥，讓人看了大為感動！

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+ 7 + 6 + 5

原生之罪｜翟天臨、尹正

池震、陸離從一開始的對立冤家，到後來成為夥伴關係的「甜梨CP」，兩人無論是正面飆戲，還是互懟互撩都為這部緊張刺激的懸疑劇增添不少樂趣，日前《原生之罪》也官宣將原班人馬推出第2季，一聽到池震、陸離再度合體，許多粉絲都熱血沸騰、激動不已！

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+ 8 + 7 + 6

鎮魂｜白宇、朱一龍

靠着主角演技撐起全場的網劇《鎮魂》，在2018暑假席捲了整個電視圈！劇中白宇飾演豪放不羈的特殊調查處處長「趙雲瀾」，朱一龍則是溫潤如玉的大學生物工程系教授「沈巍」，雖然此劇經過大幅度改編，將原著的「兄弟基情」改以「兄弟情」代替，但那些因限制而消失的「情感」，全部在兩位主演的「眼神」中再次甦醒，相比直接赤裸裸的演出，眼神所傳遞的曖昧氛圍，更讓人腦洞大開，主角朱一龍、白宇更是因此而名聲大噪！

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+ 9 + 8 + 7

悍城｜李光潔、袁文康

《悍城》是由《如懿傳》江太醫、李光潔飾演該劇兩大男主珞珈、白振赫。該劇一開始由帥哥珞珈「故意」入獄作為開頭，引起觀眾的好奇，進而帶出警方與東南亞毒梟相互鬥智的故事。該劇僅24集，故事相當緊湊，加上若有似無的「兄弟情」，以及時而留下懸念都讓劇迷欲罷不能！

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+ 5 + 4 + 3

除了雙男主懸疑劇外，還有預計近期播出的熱血IP劇《艷勢番之新青年》、《長安十二時辰》。另外剛開機古裝、年代劇《成化十四年》、《鬢邊不是海棠紅》也都是此設定，這也代表着「雙男主」正從懸疑劇開始擴張版圖啦！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：鎮魂女孩變女鬼！什麼是《鎮魂》讓人持續瘋魔魅力？】