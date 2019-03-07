【殘酷虐狗】內地男為拍抖音　竟重拳將小狗活活打死

內地網絡近日瘋傳一則虐狗影片，片中戴眼鏡男子在廁所內用拳頭狂毆小狗，狗被打到嘴巴和鼻子流血，但無力反抗，鮮血還濺到地面和牆上。 男子隨後將影片上傳到「抖音」短影片平台，引發眾怒。有網民呼籲肉搜該名男子討公道，亦有人到連署網站發起請願，希望當局可以阻止虐待動物事件一再發生。

內地男重拳打死小狗拍抖音（圖），網民籲制定《動保法》。（網上圖片）

網民瑞奇（Vonda Richey）在請願網站「yousign」發布連署，標題寫道「請幫忙保護中國的動物免於受到這種人的傷害」，更附上這則虐狗影片和截圖，請願對象則是國務院總理李克強。截至周四（7日）下午3點40分，這項請願已獲得超過1.8萬人聯署，接近2萬人的聯署目標。

片中可見，小狗被綁起來壓在廁所，嘴巴則被膠紙綑綁，一旁的男子揮舞拳頭重擊，表情流露出喜悅，更自鳴得意道「兩拳就打死了」，而小狗只能無力地趴在地上。

據瑞奇描述，該案發生在浙江義烏，這隻可憐的小狗無法自保，只能一拳一拳地被打。牠的腿瘋狂顫抖，處在痛苦的創傷之中，但攻擊者毫不在意，還是繼續揮舞重拳。不僅如此，男子的女兒似乎在一旁觀看全程，一度發出微弱的哭聲。

瑞奇最後指，雖然發生這件迫害動物的悲劇，但中國缺少保障動物權益的法律，虐狗男子很可能會逃脫法律制裁。他希望透過連署呼籲當局盡快制定相關法案。

（綜合報道）