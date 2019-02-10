【竭盡全力】台5幼犬受困坑洞捱餓5日　動物義工配鐮刀挖掘救援

台灣動物緊急救援小組新春期間接獲民眾通報，趕往高雄永安魚塭區旁，徒手開挖一個多小時，半身鑽入地洞中，才將受困多日的五隻幼犬救出，緊急送醫急救。

台灣動物緊急救援小組新年假期接獲通報，高雄永安魚塭區附近的泥土堆下方，近日聽見有幼犬叫聲；觀察後，發現洞中有多隻幼犬受困，最少已5天未進食，附近民眾試圖鑽進洞中營救，但坑洞太深，搶救多次仍告失敗。獲報後，大隊長倪兆成率多位義工趕往現場展開營救任務；據救援小組人員猜測，坑洞應是母犬挖掘後將幼犬藏在其中，幼犬可能受驚後又往內鑽，才會受困。

台灣動物緊急救援小組義工趴在地上，用鐮刀配合徒手挖掘，前後耗時長達一小時，才勉強將洞口挖大。（聯合新聞網）

為了避免大型器械開挖會傷及洞中幼犬，義工們趴在地上，用鐮刀配合徒手挖掘，前後耗時長達一小時，才勉強將洞口挖大。台灣動物緊急救援小組大隊長倪兆成在洞口用狗罐頭引誘，希望洞內小狗能自行出洞，沒想到幼犬們因害怕，更往洞內縮；大隊長見狀，只好整個人趴在地上，上半身鑽入洞中，伸長手臂，終於將受困的五隻幼犬一隻隻抓出洞外。

台灣動物緊急救援小組火速將多日未進食的幼犬送往動物醫院安置急救，所幸只有脫水及輕微皮膚病症，無生命危險。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】