【融資失敗】王思聰旗下「熊貓直播」宣布結束　員工被遣散

萬達太子爺、「國民老公」王思聰旗下的遊戲直播平台「熊貓直播」此前被曝出本月即將申請破產，且將關停所有服務器。周四（7日）晚間，熊貓直播創始人兼首席運營官COO張菊元於公司內部工作群組中發布消息稱，熊貓直播長達22個月的時間沒有任何外部資金注入，在資金缺口無法解決情況下做出了遣散員工的決定，被迫選擇結束。 今天（8日）上午消息，據熊貓主播在直播間透露，熊貓直播於今午12點關閉伺服器。而在平台首頁，基本都是主播在進行最後的告別直播，基本可以確認，熊貓直播已進入破產清算，即將關服。據悉，熊貓直播平台上的主播已悉數轉移到鬥魚、虎牙等直播平台。

熊貓直播宣布結束平台並遣散員工。（資料圖片/視覺中國）

張菊元稱，「在做出遣散員工決定的這一刻，熊貓依然有每天幾百萬的日活，每月數千萬的流水，還是一個可以被認可的體量，選擇結束並不是對員工與團隊的否定，而是大勢之下，一個無奈卻最理智的選擇。」

他還表示，在熊貓直播2017年5月完成最後的融資後，在長達22個月的時間沒有任何外部資金注入，管理層找了至少5個潛在的投資方和多種方案，但最終沒有解決掉資金缺口。

王思聰（右二）任熊貓直播CEO。（視覺中國）

公開資料顯示，熊貓直播平台創始人及CEO為萬達集團王健林之子王思聰。在2015NIAN 成立之初便吸引到了人皇SKY李曉峰、爐石囚徒、sol君、LOL大奶強等內地知名主播入駐，也有林俊傑、鹿晗、陳赫、林更新、Angelababy等明星為其月台。根據第三方平台，目前王思聰通過珺娛文化間接持有公司40.07%股份，周鴻禕的奇虎科技持有19.35%股份。，

惟去年起，熊貓直播陸續曝出拖欠主播工資、資金鍊斷裂、王思聰撤資等負面消息。另有消息稱，去年年底熊貓直播已開始想重組方案，但其和虎牙、鬥魚、網易談收購時，其已負債7億多元人民幣，因高額負債，交易並沒有結果。在張菊元宣布結束前也有傳聞稱，熊貓直播已經申請破產，解散員工，服務器也即將於本月關閉，HR正在為員工推薦其他公司的崗位，且員工遣散費用將由王思聰私人出錢。

不少人在熊貓直播網站上對平台宣布結束表達不捨。（網上圖片）

對於熊貓直播的遭遇，內媒《每日經濟新聞》分析稱，該平台淪落至此有三大原因。一是因為熊貓直播缺乏強勁現金流的支撐；二是進入遊戲直播領域的時機有點晚，且競爭太過激烈；三是其在競爭中迷失了方向，在泛娛樂和遊戲直播中定位清晰，導致運營方向不明，從而帶來各種連鎖反應。

根據觀察，目前仍有部分主播在熊貓直播網站上進行直播，有人表達對該直播平台的不捨，以「感恩熊貓，再見不負遇見」「陪熊貓堅守到最後一刻」等名字創建網絡直播室。也有人向該平台告別，在直播室寫上「再見，熊貓」。

（綜合報道）