「竹筍砸身、牙齦出血」　成都動物園被爆虐待29歲高齡大熊貓　

據內媒《新京報》近日報道，四川成都動物園涉違規展出兩隻分別為29歲與27歲的高齡大熊貓，牠們年齡已超出國家林業局相關規定；同時飼養員亦涉嫌疏忽照顧，包括提供的竹筍堅硬，熊貓牙齦出血。投食時將竹筍擲到熊貓身上等。 成都大熊貓繁育研究基地7日表示，已經把其中一隻超齡大熊貓接回養老，不再展出，亦會密切關注其健康。

飼養員投食時把竹筍直接擲到熊貓婭婭身上。（網上圖片）

成都動物園的熊貓館佔地約1000平方米，原展出4隻大熊貓，包括29歲的「婭婭」和27歲的「莉莉」。按照人類和大熊貓的壽命換算比3.75來計算的話，這兩只熊貓年齡分別達到了大約108歲和101歲。

熊貓愛好者小呂6日指出，「老年大熊貓是不應該再被展出的，而它們卻每天都要在成都動物園接待很多遊客」。她說周二（5日）前往參觀時，看見婭婭正進食園方提供的堅硬竹筍，觀察到牠牙齒已磨平，且牙齦出血。飼養員其後又被發現投食時把竹筍直接擲到婭婭身上。

婭婭進食園方提供的堅硬竹筍，觀察到牠牙齒已磨平，且牙齦出血。（網上圖片）

根據國家林業局《大熊貓國內借展管理規定》，未滿2歲及超過25歲的大熊貓禁止用於借展，成都動物園的大熊貓婭婭和莉莉已超齡。動物園園長余建秋回應稱，婭婭和莉莉並非從繁育基地借入，「實際上這是我們動物園的熊貓」，不屬「借展」，故相關規定不適用。園方王姓飼養技術主管稱，5日檢查過婭婭的口腔，沒有發現傷痕；至於有飼養員以竹筍擲中婭婭，王稱這做法「確實不對」。

新聞曝光後引發眾多網友關注，呼籲讓高齡大熊貓安心養老，不再對外展出。

成都動物園被爆虐待高齡熊貓。（網上圖片）

據了解，由於年齡原因、牙齒磨損情況嚴重，成都大熊貓繁育研究基地已於7日把婭婭接回基地養老，按照老年大熊貓的飼養管理辦法對其精心飼養管理，同時，動物疫病防控部也將進行定期體檢，密切關注婭婭的身體健康狀況。但未有公布同樣超齡的莉莉去留。