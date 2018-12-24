【超可愛】創全球首例！　台灣大熊貓戴牙套「銀光閃閃」

如果來到了台灣著名動物園──台北市立動物園，會發現大熊貓「團團」裝了銀牙，閃閃發亮。但其實，熊貓跟人一樣，牙齒出問題了，也要戴牙套。

獸醫正協助台灣大熊貓「團團」裝上牙套，創全球首例。（台北市立動物園）

台北市立動物園發言人曹先紹於今（24）日表示，本月前（9）日保育員在幫「團團」進行例行動物訓練課程時，發現「團團」的左上犬齒斷裂、流血，12日獸醫師、牙醫師及麻醉科醫師共同檢查後，確定「團團」左上犬齒斷裂，牙髓腔曝露。

曹先紹接著補充說明，當「團團」牙髓腔露出，就會有感染風險，必須在牙髓組織受損前保護並活化神經，為讓「團團」可以保全牙齒，維持進食竹桿功能，以避免犬齒再斷裂。

因此，台北醫療團隊在當下就先進行活髓治療，移除局部發炎感染的牙髓組織，裝填三氧礦化聚合物（MTA）保護並活化神經。不僅如此，台北獸醫團隊也立即打模型、製作齒模，預訂鈦金屬材質專屬牙套，23日上午替「團團」裝上，創下全球大熊貓裝牙套首例，也替野生動物醫療專業發展建立重要里程碑。

曹先紹表示，大熊貓主食除了竹葉，堅硬的竹桿也扮演重要角色，所以進食時會用犬齒咬裂竹桿，考量大貓熊特殊食性，「團團」牙套選用鈦金屬製作，原因是鈦有生物相容、無毒，且有耐高溫、耐低溫、高硬度、抗強酸鹼等特性。

（中央社）