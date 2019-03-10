【因愛成恨】情人節贈金塊示愛遭無視　89歲浙江老翁誣告保姆盜竊

半個多月前的情人節，浙江台州的89歲老翁陳平（化名）報警，指家裡的金塊和200元現金被盜。後來陳平供稱，他的前保姆馮青（化名）早日借宿，情人節當日一早就離開，東西可能是她偷的。

情人節贈金塊示愛遭無視，89歲浙江老翁誣告保姆盜竊。（台州晚報）

據內地《台州晚報》3月9日報道，陳平老伴早年去世，子女各自成家立業，獨自居住，現金沒多少，另有20克金塊值7千多元。馮青則是寧海人，今年49歲，離婚後出來做保姆賺錢養活自己和孩子，一個月賺的錢全用在交社保跟孩子的學費。

報道指之前陳平生病需要人照顧，陳家找了馮青當了4年保姆，直到其康復後已離職。

保姆：結婚了要免費照顧他

至2月底民警找到馮青，她承認陳大爺的金塊和200元在自己身上，但不是偷，是陳平自己主動給的：「這是他送我的情人節禮物！」

馮青說自己在陳家做保姆時，陳平就表示過喜歡她，希望發展關係，但兩人年紀相差那麼大，老翁退休金也不算豐厚，所以予以拒絕：「當保姆還有工資，結婚了要免費照顧他。」不過今年農曆新年後，馮青一直未找到工作，身上的錢也花光，於是登門投宿故主陳宅。

老翁：做我朋友好嗎？

陳平隨即歡迎心儀對像入住，馮青便一連住了3個晚上，至2月13日晚上，老翁說明天就是情人節，於是贈予案中金塊和200元現金，並當場含蓄示愛：「做我朋友好嗎？」馮青收下禮物，陳平以為她答應了，但第二天一早馮青只說到別處找工作就走了。

結果兩人在派出所當面對質，陳大爺承認案中「贓物」實為贈予，他因心有不甘而報假案。警方最終決定警誡陳大爺，馮青則歸還「情人節禮物」。