飼主欠錢不還　廣西法院「活封」400多條鱷魚

法院執行凍結存款、封車、封房都是「屢見不鮮」，那麼你聽說過查封鱷魚嗎？ 據媒體日前披露，2018年10月11日，廣西壯族自治區人民法院執行的一起案件中，400多條鱷魚成了查封現場的「主角」。

涉案的鱷魚數量眾多。（VCG）

這是一起借款合同糾紛。2014年4月，從事鱷魚人工養殖的廣西盟展鱷魚科技開發有限公司（以下簡稱盟展鱷魚）向廣西北部灣銀行貸款1750萬元（人民幣，下同），約定兩年內還清。

但因經營不善，盟展鱷魚並未能按合同及時還款。2015年12月，法院判決盟展鱷魚公司及其法定代表人陳某福、擔保人陳某華向北部灣銀行償還貸款及利息。不過，判決生效後，盟展鱷魚公司仍未能還款，北部灣銀行向法院提起強制執行申請。

2018年10月11日上午8時，執勤員警一行30人來到距法院60公里外的執行現場。警方分兩組行動，一組對400多條鱷魚進行詳細核查，另一組則約談被執行人，繼續督促其儘快履行法律義務。

查封當天，第一組警察在飼養員的陪同下，小心翼翼地走到靠近鱷魚的地方，但由於塘水混濁且天氣寒冷，只有部分鱷魚趴在石頭上休息，深處的鱷魚無法看清。飼養員提醒，可通過餵食的方式清點數量。只見飼養員向池中扔下一桶生肉，池裡的鱷魚迅速遊動起來。經過一番清點，鱷魚數量為400餘條。

此外，冷庫裡的冰凍鱷魚也被依法查封。被取出的鱷魚大都長近2米，重約30公斤，而市場上的價格接近每公斤400元。這是大部分執勤警第一次和鱷魚親密「接觸」。

此時，陳某福眼神透露出焦急與無奈的表示，「這些鱷魚就是我的命根子，養殖場的資產可以抵償銀行欠款，我願意積極配合。但如果強制將鱷魚養殖場處理掉，企業馬上就會倒閉。」

考慮到該案的特殊性——若無法妥善處理鱷魚，容易造成其價值貶損。因此，廣西法官希望雙方立即達成最佳的解決方案。最後，雙方終於達成和解協定，該公司將分四年還清欠款，也讓鱷魚免於「牢獄之災」。

（人民法院報）