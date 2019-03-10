【Cosplay追女仔】杭州男扮醫生帶女室友應徵　醫院內遺假證事洩

近日，浙江杭州市西湖區北山派出所接到區內醫院報警，說有人在醫院裡假扮醫生。警方搜證後鎖定及逮捕疑犯，查知原來他冒充副主任醫生和副主長，裝神弄鬼都是為了討女孩子歡心。

杭州男扮醫生帶女室友應徵，醫院內遺假證事洩。（看看新聞）

據內地《看看新聞》3月10日報道，民警傳喚23歲邵姓疑犯到派出所，一問才知道他根本不是這家醫院副院長，而且就連本科也未畢業。2016年8月，該男子還因詐騙罪被判刑兩年，至去年4月才剛出獄，現在做著一份臨時工作，只在週末上班。

至於事件緣起，原來是邵某想追求合租女室友，所以當對方打聽為何他每天不固定出門上班，疑犯便謊稱自己是醫院的副院長，剛剛調任所以沒太多工作，並且出示了工作證。

製作假證被行政拘留7天

一聽疑犯是副院長，女室友就問他們醫院請不請工人。邵某正好在網上看到過這家醫院剛好有招聘，就答應帶同女室友去應徵。在醫院裡，邵某熟門熟路地穿梭於各個科室，事後更告訴女室友她已被錄取，不過醫院招聘名額已滿，暫時沒法工作，為此女室友還請他吃了頓飯。

過了段時間，女室友見工作沒著落就回了老家，邵某也不再演戲，可他留在醫院裡的白大褂上還放著偽造的證件。院方察知後報警舉報，目前邵某因製作假證被行政拘留7天。