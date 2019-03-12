嫌男友家境差又怕對方糾纏　湖北女子為分手扮演遭「綁架棄屍」

綜合內媒綜合報道，近日湖北武漢有一名女子為了與男友分手，竟接連上演了「苦情戲」、「調虎離山之計」，自導自演了「綁架殺人拋屍」案，並驚動了警方調查。

報道稱，事件追溯到去年5月，來自仙桃的于某離婚後與林先生（化名）在網絡上相識，同在武漢某工業園打工的二人其後確定了戀愛關係。但自今年春節，于某跟隨林先生到其鄉下宜昌過年後，發現出身農村的男友家境與自己期望有落差太大，於是開始籌劃分手事宜。

二人返回工業園後，于某旋即開始實施計劃。她趁林先生搬運行李上宿舍樓時藉故離開現場，不知所終。林先生則突然接到一通電話，並聽到于某驚慌的哭聲：「快來救我，我前夫要把我帶去仙桃，你快來，我好像已經在高速（公路）上了。」惟林先生來不及多問幾句，電話已經收線，再打回去也無人接聽。而林先生在微信上也陸續收到數條來自于某「前夫」的「威脅報復」信息，對方稱于某已被帶回仙桃。

于某假扮成自己「前夫」在微信上威脅男友林先生，自導自演「綁架案」。（網上圖片）

女友「前夫」語言邏輯混亂

林先生起初以為這只是女友「前夫」的惡作劇，與對方在微信上爭吵了很久。惟林先生按照對方的要求專門開車去了仙桃汽車站，卻未能尋回于某，其後更收到女友疑似被「前夫」殺害並棄屍的信息。

林先生當即報警處理，但辦案民警根據微信聊天記錄發現，與林先生聯繫的這位女友「前夫」語言邏輯混亂，言辭間十分「猖狂」，而看似周密的「綁架報復」背後更是漏洞百出。為了核實于某的安危，民警查看了閉路電視片段和走訪多個線索，判斷出于某極有可能還在武漢，並未被帶到仙桃。

民警發現當事人于某獨自一人在賓館內，並無被綁架的跡象。（網上圖片）

涉擾亂社會秩序被拘留10日。​​​​

最終根據群眾提供的線索，民警最終找到當事人于某下榻的賓館，並發現「被綁架殺害」的于某安然無恙坐在房間內玩手機。儘管于某當下仍辯稱自己是被強行帶到此處，但由於室內明顯沒有他人居住的痕跡，民警也一眼識破于某的謊言。

被帶到派出所後，于某親自說出實情，她擔心男友林先生不答應分手會繼續糾纏，於是才策劃這宗「綁架殺人棄屍案」。最終，于某因涉嫌擾亂社會秩序，被行政拘留10日。​​​​

（平安黃陂）