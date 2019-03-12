【埃塞空難】微博曬旅遊美照　遇難浙江女大生遭仇富網民惡意攻擊

在今次埃塞俄比亞空難中，有8名中國公民遇難。其中一名是年僅21歲，來自浙江萬里學院新聞系的四年級陳姓女大學生。陳女已通過論文答辯，今年6月即將畢業，此行是要與身在異地的男朋友到非洲匯合旅遊，一同觀賞長頸鹿。 不少網友到陳女的微博留言表示哀悼。沒想到的是，其中不乏人身攻擊的聲音，微博官方在周二（12日）凌晨宣布，關閉多個涉事微博帳號。

陳女是浙江萬里學院的四年級大學生，今年即將畢業。（微博）

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事緣在空難發生後，網民「起底」找到陳女的微博，發現其熱愛旅遊，不但照片大多與旅遊有關，且經常出入高級餐廳或入住五星級酒店。結果引起部分仇富網民反感，不滿陳女炫富，遂留言稱「你出生含着金湯匙，我一貧如洗，那你早死了活該」、「你去非洲看長頸鹿，我在工地搬磚，那你死有餘辜」、「你死了我拍手稱快」、「絕對同情不起來」。

微博官方在周二凌晨表示，接到有用戶舉報，陳女的微博有大量人身攻擊內容，經核實後已關閉多個發布人身攻擊內容且情節惡劣的帳號，並呼籲要尊重逝者，理性討論。網民的惡劣行徑連內地傳媒都看不過眼，《新京報》刊文批評不少留言「任何一個稍微受過一點教育的人、稍微有點良知的人，都難以啟齒的」。