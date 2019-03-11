【埃塞俄比亞空難】浙江21歲女大學生遇難　原打算與男友看長頸鹿

埃塞俄比亞航空周日（10日）早上一班航班編號為ET302的客機，在飛往肯尼亞途中不幸墜毀，機上157人全部遇難，包括8名中國公民，籍貫包括浙江、陝西、天津、湖北、香港等地。 據稱，浙江籍遇難者是一名現年21歲的女大學生，3月9日從上海出發前往埃塞俄比亞，計劃與男朋友去肯尼亞看長頸鹿。

她的微博賬號的最後一條信息顯示是在3月9日的下午9時7分，地點定位在浦東機場。（微博）

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浙江省外辦消息，埃塞俄比亞失事航班上的浙江女性為金華蘭溪人，是浙江寧波某大學在校學生，3月9日從上海浦東機場出發前往埃塞俄比亞。她的微博賬號的最後一條信息顯示是在3月9日的下午9時7分，地點定位在浦東機場。

有網民表示，該名浙江女死者是其同事的學妹，本來跟男朋友約好去看長頸鹿，她從上海出發，男友則從英國出發，兩人打算在肯尼亞會合。女死者的微博亦顯示，她於上月26日發布一張關於長頸鹿的介紹照片，並寫道「下一站。」

另有網民稱該女生是她的學妹，就讀浙江萬里學院新聞專業，其出發前曾與朋友聊天表示，擔心埃塞俄比亞航空的安全問題。她當時直言「我真的害怕」、「我之前做新聞專題還做過它出事」，朋友安慰她「沒事的，這種幾率還是比較小的」時，她回應道「對的，相信自己的運氣」。

大批網民到該女死者的微博悼念。截至今日中午12時40分，她最後一條微博已有逾1200則留言：