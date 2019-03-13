河南賭毒敗家富二代為絕地翻身　自學製毒設工場生產高純度冰毒

河南省公安廳禁毒總隊近日披露一宗製造、販賣及運輸毒品案，主犯劉某本是富二代，家族經營礦產生意，經濟富裕。惟劉某誤交損友染上毒癮及賭博，加上父親去世後已家道中落。為重拾財富，劉某竟自學製毒技術，更在郊區的養豬場設立工場，每月出貨一批。

事發在去年3月，張家口警方接獲線報，一名王姓男子涉嫌吸毒販毒。經近半年的調查，警方鎖定王某的毒品來源，同時發現其與女子何某定期見面。

劉某的製毒工場設備先進，所製成的冰毒純度達80%以上。（網上圖片）

製毒工場藏身在一間養豬場內。（網上圖片）

警方在同年8月趁王某收貨時採取行動，一舉將王某及何某抓獲歸案。警方得知王某是何某的「拆家」後，加強對後者的審訊，並發現其在一處民居中藏有900多克冰毒，以及一支仿五四手槍和8發子彈。何某向警方供稱，手槍及毒品全都是來自劉某。

根據何某提供的線索，警方將劉某及正在他一起吸毒的女友和朋友抓獲。但三人負隅頑抗，只承認吸毒，拒不交代製販毒品的細節。警方深入調查後，再發現與韓某來往密切的岳某有藏毒的嫌疑，將其抓獲後，在岳某的岳父岳父母家後方一棵棗樹下，挖出被掩埋地底的8.8公斤冰毒。

劉某本是富二代，可惜誤入歧途。（網上圖片）

為查出真相，警方繼續以何某為突破口，終查出她是劉某的前女友，且是不歡而散。經審訊後，何某供稱劉某在赤城縣一間養殖場內有秘密製毒工場。警方立即排查當地所養殖場，終在大海鄉某村的一個養豬場院找到劉某的製毒工場，現場繳獲5套制毒設備及1.4噸制毒原料。值得一提是，警方檢驗發現劉某制作的冰毒純度達到80%以上，且製毒技術十分先進。目前，此案還在進一步偵辦中。

（綜合報道）