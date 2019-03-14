【拋妻棄子】夾帶30萬元醫藥費失蹤　癱婦丈夫終現身：賭錢輸光了

陝西西安的28歲女子段英英去年10月產後大出血及重度昏迷，經搶救後至今仍癱瘓在床，無法言語。令人氣憤是，段英英丈夫任某竟在兩星期前帶同賣樓得來的30萬元（人民幣．下同）醫藥費不知所蹤。 事件在周三（13日）出現重大進展，任某主動與段英英父親段彥民聯絡，解釋沒有夾帶私逃，但承認為籌錢而賭錢，「最後全輸了」。

段英英至今癱瘓在床。（網上圖片）

段英英的孩子。（網上圖片）

任某在發給段彥民的微信中表示，由於醫藥費加上欠債，「窟窿堵不上，我就又拿手機（網上賭博）去賭了」，結果全部輸光。為瞞天過海，任某承認起初是騙稱銀行帳號有問題，一直在處理中。農曆新年過後銀行重新營業，「我也知道一切都晚了，只能一天一天的拖下去」。任某又稱清楚知道已經騙不下去，卻捨不得段英英及孩子，自殺更是無補於事，「錢沒了人沒了，帳咋辦，可是實在也回不去」。

任某表示，為了補償及還錢，輸光錢後他就跑到南方工作，「掙下錢給你把錢打回去，不求你能原諒只想說還債」。任某多次強調「是我辜負了你（段彥民）和全家人的希望」、「對不起！辜負了你（段彥民）對我的信任，對不起」。

段彥民（左）手抱4個月大的外孫，苦勸任某要盡快回來。（華商報）

對此，段彥民坦言「心裏確實生氣」，但既然任某已經知錯，只要能改過自新就願意原諒。段彥民隨後就回覆任某稱希望他能盡快回來醫院，回到段英英身邊，「我希望你能早點回去來，咱們還是一家人」。段彥民又提到，事件曝光後得到全社會關注，最希望是段英英的治療不受影響，希望政府相關部門能有救助的機制，對於任某則不想有過多的譴責，「社會上的輿論已經夠他承受了。」

（華商報）