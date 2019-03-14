浙江法院發「老賴懸賞通告」徵財產線索　單案最高獎金達700萬

內地官方近期打擊「老賴」（失信被執行人）的手段愈來愈多。繼河北省高級人民法院兩個月前研發微信小程式「老賴地圖」供公眾舉報後，浙江麗水中級人民法院周三（13日）也對13名「老賴」發布懸賞通告，徵集其財產線索，舉報有效的公眾可獲得因該線索實際處置後執行到位金額10%的獎勵。

浙江麗水中級人民法院13日對13名「老賴」發布懸賞通告。（澎湃新聞）

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據澎湃新聞報道，這13名失信被執行人涉及12起執行案，其中單案最高執行標的為7000萬元（人民幣．下同），總標的1.6億餘元。獎勵比例為每個案件因提供的線索實際處置後執行到位金額的10%，如標的額為3000萬元，通過舉報人提供的線索實際執行到位1000萬，舉報人可獲獎勵100萬。

對於向法院提供的被執行人財產線索，麗水中院會按時間先後順序登記，經核實後通知舉報人到法院登記有關信息。如兩人以上提供相同財產線索的，按提供線索的先後順序，以第一人為準。法院還會對提供線索的人員身份嚴格保密。

據悉，浙江麗水法院此舉亦有章可循。 2011年5月，最高法院發布《關於依法制裁規避執行行為的若干意見》，規定建立財產舉報機制，執行法院可依據申請執行人的懸賞執行申請，向社會發布舉報被執行人財產線索的懸賞公告。舉報人提供的財產線索經查證屬實並實際執行到位的，可按申請執行人承諾的標准或比例獎勵舉報人。獎勵資金則由申請執行人承擔。

（澎湃新聞）