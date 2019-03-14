湖南女子割雙眼皮後皮膚壞死　上網控訴反遭美容院索賠200萬

一名女子去年在湖南長沙一間美容醫院接受割雙眼皮手術後，左眼留下疤痕，醫生診斷為皮膚壞死，要求賠償130萬元人民幣，雙方協商一直未有結果。 女子在多個網站發帖指控美容醫院，又到美容醫院吵鬧，美容醫院向女子提出訴訟，要求對方立即刪除侵權言論，並賠償二百萬元。

杜女士在接受割雙眼皮手術後，部份皮膚被診斷為壞死。(網上圖片)

來自湖南湘西的杜女士去年9月經朋友介紹，在長沙一間美容醫院接受割雙眼皮手術，杜女士指，當時她繳交了約兩萬元的費用，並預約很具經驗的蘇醫生負責手術，但到手術當日，蘇醫生並未現身，由另一位醫生負責。而在手術翌日，杜女士發現雙眼眼皮被割處彷彿生膿，眼睛、臉腫得很厲害。

事後，美容醫院的人員帶杜女士到長湖的湘雅醫院諮詢，退了杜女士2萬多元費用，並答應賠償她的損失。醫院初步診斷，杜女士左上臉皮膚部份壞死。對此，杜女士向美容醫院索償130多萬元，但雙方一直沒有達成一致協議。

發文稱「醫院垃圾、黑心、坑騙、整殘」

2018年11月開始，杜女士分別在天涯論壇、百度貼吧、微博、朋友圈等平台，發佈多篇針對美容醫院的文章，使用「醫院垃圾、黑心、坑騙、整殘」等詞語。之後美容醫院對杜女士提起訴訟，稱杜女士在網上發帖「黑」醫院，要求她立即刪除侵權言論，賠禮道歉，並賠償200萬元。

起訴書稱，杜女士做手術前，醫院就和她簽訂了知情同意書等，並告知術後切口疤痕等風險。又指杜女士除了在網上發帖，多次來醫院吵鬧，甚至直接跑到醫院諮詢室騷擾顧客，把自己的照片到處散播，導致至少10個顧客退單。

杜女士就指自己是正當維權，否認有過激行為。案件昨日下午在開福區法院審理。

（瀟湘晨報）