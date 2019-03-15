【狗之力】前爪趴桌站立神情專注　貴州女童被狗狗「監督」做功課

內地網上近日瘋傳短片，在貴州貴陽竟有一隻狗能聽懂狗主的命令「監督」其女兒做功課，令不少網民感到十分驚訝，同時又忍俊不禁。

從片段所見，書桌前有一個女童正在做功課，正前方有一直白色狗狗，其前爪趴在桌上，站立並看著女孩，神情專注。據狗主徐亮表示，白色狗狗名叫「飯團」，即將年滿3歲。飯團非常聰明，更是自幼就受到各種技能訓練，但學懂去「監督」女兒做功課則是偶然之舉。徐亮有一次要忙碌家務，臨時起意告訴飯團「看着姊姊寫作業」，未料牠竟真的聽懂，然後就一直站在女兒旁邊「監督」。但徐亮坦言，雖然女兒偷玩手機，飯團會有所反應，但實難以像人般真正去「監督」。

如今除了飯團以外，徐亮再收養多3隻流浪狗，牠們現在也能夠「監督」女兒做功課，但仍不及飯團認真及堅持的時間長。

徐亮介紹，他十分喜歡狗，有時會在網上學習訓練方法，故飯團尚未滿月的時候，就已經學會走在僅有2根手指粗的鋼板上，如今更能與人握手、躺着不動、看守東西及翻越障礙物等諸多技能。而最讓徐亮驕傲的就是飯團「拒食」的能力，可以吃東西吃到一半時，服從指令立即停止，比一般的狗更有定力。徐亮直言，訓練「拒食」主要是怕牠們誤傷人，尤其是孩童，「有時候你好心給狗餵東西，牠們可能一激動就會咬到你，而訓練就會讓牠們知道要慢慢地，不能傷害到人。」

（中國新聞網）