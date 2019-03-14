孵雞仔、剔籽種火龍果、數1億粒米　內地學校騎呢功課令家長崩潰

近年，內地小學教育提倡「實踐性」、「生活化」，原意雖好但在教學過程中卻不少為人詬病。有網友爆料，杭州一間小學老師佈置一項科學實踐作業：要求家長協助學生，在家中孵雞仔！ 此言一出，引起大批網友共鳴，表示自家的孩子也被老師們要求完成過各種各樣的「騎呢」功課。

根據網友爆料，杭州一間小學老師要求學生在家孵小雞。（視覺中國/資料圖片）

杭州一網絡論壇上，有家長抱怨老師竟要求孩子在家中孵小雞，要每天進行觀察記錄、拍照，最終做一份記錄報告，寫下報告。完成不了的話，就得不到相應的學分，而且此學分值相當大。

家長：養著小雞還是殺掉吃？

有家長對此表示不解：為什麼要孵小雞？用什麼孵？在被子裡孵？受精雞蛋去哪裡買？孵出來的小雞如何處理？繼續養著還是殺掉吃？家長直言：「真是孵不出來愁，孵出來更愁。」

有網友跟帖，指自己正為種火龍果而發愁：原來這位家長的孩子才上幼稚園，老師要求帶火龍果籽去學校，當作種子種在土裡。但這火龍果籽該怎麼扣出來？一粒一粒真是令這位家長頭痛又眼花。

據去年9月內媒報道，當時有一個「數一億粒米」的功課引起網友熱議。事緣廣東佛山一名數學老師為了讓學生對「億」的數量有清晰的認知，要求家長輔助學生，在家數數一億粒米，再帶到學校來。

不吃不喝不睡數1年米粒

但隨後這位老師就收回「成命」，指「可能我估計錯了米的重量了，明天不用帶回學校了，家長讓孩子們數就可以了。」

不過根據網友估算，如果一個人每秒鐘數3個數，不吃不喝不睡，理論上從1數到1億需要一年時間；同時也有人指，600粒米為50克左右，若以10千克一袋米計算，起碼要833袋大米，怎麼可能帶來學校？

不少網友留言，評論事件：

家長好辛苦 現在學校的作業真是逆天了 幼稚園好恐怖

亦有網友晒出自己經歷過的騎呢功課：