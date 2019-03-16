【央視3.15踢爆】電子煙行業缺監管　尼古丁超標易成癮　

有資料顯示，電子煙正逐漸取代傳統煙酒，成為內地新年送禮最流行的禮物之一。與此同時，電子煙相關的創業項目也做的風生水起。 惟央視「3.15晚會」曝光了「電子煙的危害」，認為，長時間吸食電子煙同樣會產生對尼古丁的依賴，這對於電子煙此前一直宣揚的「電子煙傷害低」形成直接打擊，也給這個處於「風口」的行業潑了一盆冷水。

央視「3.15晚會」曝光電子煙的危害不亞於香煙。（影片截圖）

315 晚會列數電子煙多條「罪狀」，指其通過市場隨機購買的8種電子煙煙液送往實驗室檢驗，驗發現不少煙液中的存在標註不規範的現象，還有不少煙液的實際尼古丁濃度遠大於其標註濃度。央視主持人又稱通過科學實驗證明，電子煙含有不少有害物質，危害並不亞於香煙。由此認為，電子煙行業缺乏有效監管。

中國控煙協會副會長支修益在央視採訪中還表示，尼古丁是一種誘導成癮物質，長時間吸食電子煙的青少年，也同樣可以產生對尼古丁的依賴，令他們成為香煙消費者的機率增高。

資料顯示，從去年下半年到今年農曆新年前，內地有十多個科技公司試圖在電子煙領域進行創業。（資料圖片/視覺中國）

據悉，電商平台和社交網絡是電子煙目前主要的銷售管道，而在央視曝光電子煙的危害後，內地電商平台京東和蘇寧易購平台目前已經搜索不到與電子煙相關產品，但在前者網站上直接搜索品牌名稱仍可以搜出相關產品。

而據資料顯示，從去年下半年到今年農曆新年前，內地有十多個科技公司試圖在電子煙領域進行創業。在北京，很多實體電子煙店於2018年下半年開始營業，且銷售均為國產品牌。

對於央視的報道，有內地電子煙品牌經營者表示，「我們也期待監管，希望共同促進行業健康發展。」也有投資電子煙行業的公司回應稱，由於國家標準尚未出台，對產業目前影響不大，認為目前的分析都是從化學成分進行，強調目前未有一個完整的大規模的醫學研究關於電子煙對人體的危害。

市場上有多種電子煙。（資料圖片）

有煙草行業人士則認為，政府或考慮將電子煙直接納入專賣範疇，這將導致「一刀切」。據悉，內地地方政府也在強化相關領域監管。杭州、深圳等地已經升級「禁煙令」，將電子煙就被納入禁煙範圍。香港政府早前也刊憲，建議修例全面禁售電子煙和加熱煙等產品。

（綜合報道）