【北上注意】深圳推加強版控煙令　禁電子煙、學校100米內禁售

北上的食煙人士要注意了，最近，深圳將升級「控煙令」。 據了解，今後在深圳禁煙場所，電子煙也將納入禁止行列，幼兒園、中小學校周邊一百米內禁售煙草。

市場上有多種電子煙。（資料圖片）

此前深圳推出《深圳經濟特區控制吸煙條例》，也是被稱為史上最嚴控煙令，至今實施四年多。時至近年，一種號稱「戒煙神器」、模仿捲煙的電子煙成為了煙民的「安慰劑」。不過電子煙的「戒煙作用」，卻被不少專家質疑。

根據世界衛生組織的研究，電子煙同樣含有尼古丁、甲醛等有害化合物，有害公共健康，必須對其加強管制。目前，全世界已有多個國家和地區將電子煙納入管控範圍。

也因此，深圳將控煙條例擴大範圍，將電子煙或者持有點燃的其他煙草製品納入。此舉這意味著今後深圳禁煙場所不僅禁止點燃煙草製品和吸傳統捲煙，也禁止吸電子煙。

刪「不聽勸阻」條文消除灰色地帶

此外，依深圳現行控煙條例，在禁煙場所吸煙且不聽場所經營者、管理者勸阻的，將處以罰款50至500元（人民幣，下同）。可是，在執法過程中，執法人員發現，也有煙民以「未經勸阻」為理由逃避處罰，執法人員離開後，他卻依舊燃起香煙。

為此，深圳修訂徵求意見稿刪除了「經營者、管理者勸阻」作為違法處罰的必要條件，只要在禁煙場所吸煙，執法人員即可處50元罰款併當場收繳；拒不改正的，處200元罰款；有阻礙執法等情形的，處500元罰款。

（深圳商報）