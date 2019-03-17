哥德妝女生被要求當場卸妝　廣州地鐵致歉：涉事安檢班長停崗培訓

3月10日，內地一名網民發微博稱，自己當天下午在廣州蕭崗地鐵站進站時，因化了哥德妝被安檢人員攔住不給進站。這名乘客回憶道，「明明沒攜帶違禁品卻被攔下，攔下我的戴眼鏡的女安檢員叫來班長，說我的妝『有問題，太恐怖，請原地卸妝』」。 3月16日，廣州地鐵就此致歉並公布：「目前安檢單位已對當事安檢人員進行處理，對當班班長停崗培訓。」

廣州地鐵在官方微博稱，「向受影響的當事網友真誠道歉」，並已調整安檢操作標準，約談安檢單位，督促安檢單位提升服務品質和服務效率。

哥德風格是一種跟潮流、生活模式有關的文化，它將死亡、苦痛看做生命的一部分。這種風格的服裝以黑白為主色，通常搭配較為濃烈的深色妝容，如黑色的指甲、眼影和唇色等來強調神秘色彩。

哥德妝女生被要求當場落妝，廣州地鐵致歉：已處理涉事安檢人員。（微博截圖）

事主：根據國家哪條法律法規攔下我？

此前事主表示，「這是根據國家哪條法律法規攔下我，耽誤我的時間的」，並給此條微博加上了「歧視」的Hashtag。隨後附上了自己眼妝和唇妝的照片，稱當天自己還「搭配了一身goth（Gothic的簡稱，指哥德）系的黑色洋裝」。

然而部分網民對廣州地鐵的做法表示理解，覺得哥德妝確實會嚇到人，特別是「老人和小孩」，因為「不是每個人都能接受這樣的妝容」。