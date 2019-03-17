安徽女打麻將遇有人出千憤而報警　涉賭博4人皆遭行拘兼罰款

安徽銅陵的徐姓女子日前與3人打麻將時連續3次輸錢，便懷疑其中有人出千，她遂打電話報警，請求警員主持公道。令她始料未及是，警方到場後認定這是一宗賭博案件，將包括她在內的所有參與人員依法行政拘留，並處罰款。

4人皆被處以行政拘留10日及罰款500元的處罰。（安徽網）

銅陵警方周五（15日）下午3時左右接到報警稱，一間茶樓有人打牌出千，希望警員前去主持公道。警員迅速趕到現場，在該茶樓門口見到報警的徐姓女子及參與打牌的另3名男子。

據徐女稱，自己周二（12日）在家閒來無事，便打電話給李姓朋友，得知對方在茶樓打麻將，便趕去代其參與，結果卻輸了550元（人民幣．下同）。徐女與另外3人周四（14日）又在一起打麻將，她再輸掉1900元，於是便懷疑其中有人出千，但苦於並無證據，便沒有說破。

徐女翌日主動找到3人打麻將，想藉機抓住出千現行，然而她剛玩沒多久就輸了610元，回憶前後3次輸錢經歷後，她當場發怒，指責其中2人合作使詐，豈料竟還遭到對方嘲笑，無奈之下她便撥打報警電話。

警員將4人帶走調查，其間未發現有人出千，但確定了4人的違法行為。鑑於徐女等人多次參與賭博活動，對4人各作出行政拘留10日、罰款500元的處罰。

（綜合報道）