廣西女查出肝硬化「不想活」　離家出走後跳江身亡

50歲的的廣西玉林女子趙某10多天前檢查出肝硬化，此後情緒就一落千丈；15日一早趙某離家後，家人便一直聯繫不上她，16日早上，丈夫發現她的電動車停後，感覺事情不妙立刻報警。隨後派出所、藍天救援隊先後到達現場進行打撈，11時30分許，趙某屍體被從江中打撈上來。

16日9時多，南江派出所接到一市民報警稱，他在南流江銀豐橋附近的濱江公館保安亭發現了失聯一天的妻子所騎的電動車，且在附近的江堤上發現了妻子的鞋子，「懷疑妻子跳江了」。接到報警後，民警立刻趕到現場。

報警男子向民警介紹，自己和今年50歲的妻子趙某都是開的士的司機，在10餘天前，妻子檢查出患有肝硬化後，情緒便一直低落，且不時透露出「不想活」的念頭，為此家人一直安慰妻子，希望她面對現實，積極治療。15日早上，妻子騎著電動車離家後便一直聯繫不上，16日，他在濱江公館附近發現了妻子的鞋子和電動車，意識到妻子可能跳江自殺，於是報警。

民警立刻通知派出所內勤查看附近監控，發現在15日9時20分許，一名中年女子跳落到江中。

隨後，民警聯繫了玉林藍天救援隊，11時30分許，隊員從江中打撈起一具女性屍體，經報警男子辨認，正是妻子趙某。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

利民會《即時通》：35122626