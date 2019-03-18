上海52歲女子跑步機上猝死　家屬疊溪錢捧遺像到健身中心索償百萬

近日，上海一家健身中心發生致命意外，一名52歲的女子在跑步機上鍛煉身體時不慎摔跌暈倒，經救治後不幸身亡。 家屬事後認為，健身中心救助不及時，應承擔100萬（人民幣，下同）賠償；而健身中心則認為，他們已經盡到救助義務，沒有理由承​​擔高額賠償。

閉路電視片段顯示，女子突然摔倒，不省人事。（網上圖片）

事件發生於3月4日下午，閉路電視片段顯示，該女子當時正在跑步機鍛鍊，期間她曾拿起手機觀看，隨後放下手機慢走。但突然之間，該女子就摔下並不省人事。

該女子倒下後，工作人員以及健身中心其他的人隨即過來查看她的情況，其中包括一名醫院的主治醫生，為她進行心肺復蘇。約十多分鐘後，急救人員趕至現場，將她送往醫院後證實身亡。據悉，該女子今年52歲，在該健身中心已經健身超過1年時間，平時並未表現出異常。

稱健身中心「救助不及時」 揚言天天抗議

該女子死亡後，家屬認為健身中心沒有配備應急措施，且在死者倒下後的救助並不及時，延長了12分鐘，因而提出100萬的賠償金；又稱女子的身體一直很好，並沒有心臟方面的毛病，但是承認其生前自我測試過有點血壓偏高，大概在140左右。

健身中心則堅持認為其對女子的死亡不負有責任，並且也盡到及時救助的義務，可以本著「人道主義」給予幾萬元慰問金。但這遭到家屬的拒絕，雙方一直無法就金額達成一致。

在協商期間，死者家屬更一直攜帶死者遺像和有偏激內容的標語橫額，多次來到健身中心的不同門店走動甚至疊紙錢。有人更揚言只要事情一天不解決，他們就天天過來。

律師：健身中心已盡義務 應沒有責任

內媒《上游新聞》引述律師楊鄒華指出，從這個案例中，健身中心應沒有責任的，除非當事人能夠證明，跑步機本身存在產品的缺陷。

楊鄒華續指，從侵權責任法角度上來說，經營場地的經營者必須有安全保護義務，但是安全保護義務不能無限制地擴張，自己個人在做運動的過程當中，應當對自己的身體有所了解，如果過度運動是很容易很容易造成傷害的。同時，從健身房角度上來說，並沒有義務配置相關的醫護人員，「像現在這樣的摔倒，能夠有及時地120報警，以及相關的其他的會員的協助，相對而言已經起到了比較好的保護義務了。」

（上游新聞）