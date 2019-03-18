官媒曝網售智能坐廁蓋四成不合格　部分產品會「電臀」

據內媒央視報道，上海市場監督管理局近日發出報告，指經抽查發現，網絡平台銷售的智能坐廁蓋有近四成樣本不合格，部分產品有質量風險，可能到導致人體觸電。

央視報道指，近四成抽樣網售智能坐廁蓋不合格。（網絡圖片）

據報道，抽樣的28批次產品中，11批次被檢出不合格，不合格率達39.3%。不合格的樣本主要有五方面問題：安全結構、對觸及帶電部件的防護、接地措施、輸入功率，以及標誌和說明。當中四個都與電氣安全直接相關，屬於嚴重不符合項。

圖示智能坐廁蓋有觸電風險。（網絡圖片）

例如，有坐廁蓋被發現用於感測水溫的金屬部件，溫控器部位只有基本絕緣，卻沒有接地措施。這意味著基本絕緣一旦失效，沒有接地措施的保護，裏面帶電部件就會使水體帶電，噴射到用家身上的話，就有觸電的風險。

圖示電線外露，可以直接用手接觸到。（網絡圖片）

亦有坐廁蓋防觸電保護設施不佳，可拆卸部件的內部帶電導線外露，直接用手就可觸碰到。檢測人員直指，設計「連最基本的電氣安全要求都難以滿足。」

圖示智能坐廁蓋銘牌很容易被擦拭掉。（網絡圖片）

此外，抽查不合格最多的是標誌和說明。相關銘牌標記馬桶蓋的型號、額定電壓、額定功率、防水等級標誌、製造商商標等重要信息。有標準規定，這些銘牌信息不能被擦拭掉。但如圖所示的坐廁蓋銘牌經過擦拭後，重要參數都已經消被擦掉。

報道指，此次來抽檢5批次聲稱來自韓國的智能馬桶蓋產品中，有3批次不合格。另有1批標稱美國產品的馬桶蓋，也被檢出不合格。