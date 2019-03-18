杭州網絡女主播5000元賣身換顯卡　坐地起價不果　報警訛稱被強姦

為了電腦顯卡，人可以去到以幾盡？在浙江杭州，就有一名從事網絡主播的女子為買顯卡，以5000元（人民幣，下同）的價格出賣肉體。不過，她之後想「坐地起價」向嫖客再索8000元被拒，竟一氣之下報警訛稱被強姦，最終與嫖客雙雙被拘。

一名從事網絡主播的女子為了買顯卡，以5000元人民幣的價格出賣肉體。（資料圖片）

3月13日凌晨，杭州濱江警方接到一名女子報案稱自己被人強姦。但警員在調查過程中，發現涉案人士反應奇怪，似乎另有疑點。

一般強姦案發生後，疑犯都會第一時間逃離現場，但該案「疑犯」小東（化名）竟「冷靜地等待」警員上門，且非常配合取證；自稱被強姦的女事主小麗（化名）則顯得格外緊張，眼神躲閃，表達吞吞吐吐。

警方之後查明，小麗是一名網絡女主播，她在社交軟件陌陌上認識涉案男子小東，小麗想讓小東「贊助」一張5000元的顯示卡，並以發生性關係作為回報。但兩人發生性行為後，小麗再借故索要8000元，小東感覺被敲詐不肯加錢，還把之前付的5000元拿回。於是，小麗一氣之下報警，訛稱自己被強姦。

最終兩人雙雙被拘。小麗因涉賣淫嫖娼、謊報警情被處行政拘留17日、罰款300元；小東則因涉賣淫嫖娼被處行政拘留12日、收繳人民幣5000元。

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