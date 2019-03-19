【有片】湛江魚檔疑宰殺江豚割鰭出售　當地月內已爆2宗同類事件

近日，網傳廣東省湛江市徐聞縣一個魚檔老闆疑似宰殺江豚出售。19日（周二），徐聞縣委宣傳部稱當地警方已經對涉事魚販立案調查，但由於該疑似江豚還未有正式鑑定結果，當局對當事人還未做出處理。

網傳影片顯示徐聞縣一個魚檔老闆疑似宰殺江豚出售，請點擊下圖瀏覽截圖：

網傳影片顯示，在一個售賣魚蝦的水產檔口，一條疑似江豚的動物被擺在枱面上，一名男子將已經切割下來，疑似江豚鰭肢裝入膠袋內。徐聞縣委宣傳部表示，14日徐聞縣海洋與漁業局漁政執法人員接到群眾舉報事件，執法人員在當日即到市場檢查。

當日，警方將魚檔老闆帶回公安局問話，魚檔老闆對宰殺售賣該疑似江豚的事實供認不諱。目前當局已將有關材料交由中國科學院水生生物研究所進行鑑定，如認定被宰殺動物為江豚，相關部門將依法追究犯罪人員刑事責任。

根據資料，江豚在國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄被列為易危的物種，而在《瀕危野生動植物種國際貿易公約》中被列入附錄一（即受高度保護的物種）。在內地，江豚被列為二級國家重點保護物種。

上月一段疑似「海豚」被當街售賣隨後獲當地村民解救的短片引起關注，請點擊下圖瀏覽截圖：

月內第2宗 上月兩青年買下「海豚」後放生

本次湛江徐聞縣一個魚檔疑似宰殺江豚出售，已是當地月內發生的第二宗同類事件。2月18日，一段疑似「海豚」被當街售賣隨後獲當地村民解救的短片引起關注，兩名青年花了1500元人民幣買下「海豚」後，隨即放生到了海裏，當地漁政部門稱該生物或為江豚。

（綜合報道）