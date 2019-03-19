前妻舉報擁加拿大「楓葉卡」　陝西政協委員周延波被責令辭去職務

陝西省政協委員、西安思源學院董事長周延波早前被前妻馮捷東網上實名舉報，稱其早已是加拿大的永久居民，卻依然以政協委員的身份，在陝西兩會上參政議政。她更向傳媒提供周延波的「楓葉卡」影印本及其在加拿大納稅記錄等文件，以作證明。 最新消息指，陝西官方已責令周延波辭去省政協委員職務，相關程序正在辦理中。

周延波被責令辭去陝西省十二屆政協委員，同時被處以黨內嚴重警告處分。（資料圖片）

陝西省教育廳通報，省紀委駐省教育廳紀檢組因應相關舉報，對周延波立案審查。根據調查核實情況，陝西省委教育工委依紀依規對周延波及相關人員作出處理。

通報指，周延波於2011年3月取得加拿大永久居留權，持有「楓葉卡」，有效期5年。「楓葉卡」到期後，他沒有申請更換。陝西省公安廳出入境管理局認定，周延波持有中國護照，是中國公民。2018年1月其辦理加拿大商務簽證。另據周延波本人提供的加拿大方面相關材料顯示，周延波於2015年4月7日起已非加拿大居民。

通報並未就周延波如何放棄加拿大居民身份作詳細解釋。值得一提的是，「楓葉卡」是加拿大永久居民身分的證明，但即使楓葉卡過期，持卡人也不會因此喪失永久居民身分。

違反中共組織紀律​ 被處以黨內嚴重警告處分

通報又稱，2018年1月4日，周延波作為陝西省十二屆政協委員人選考察時，虛假承諾本人及子女未取得外國國籍、永久居留權或長期居留許可，故意隱瞞其女兒已移居加拿大的事實，沒有如實報告本人曾擁有加拿大永久居留權的情況。

2012年12月，周延波被推薦為陝西省十二屆人大代表人選時，西安思源學院黨委出具的證明文件「西安思源學院董事長周延波沒有獲得國外或境外永久居留權、長期居留許可，其配偶子女也沒有移居國外或境外」，亦與實際情況不符。

通報指出，鑑於周延波故意隱瞞個人重大情況，根據《政協章程》有關規定，已責令周延波辭去陝西省十二屆政協委員，相關程序正在辦理。此外，因相關行為違反中共組織紀律，陝西省紀委駐省教育廳紀檢組於2月18日對周延波立案審查，省委教育工委於2月25日給予他黨內嚴重警告處分。

馮捷東向傳媒提供周延波的「楓葉卡」影印本及其在加拿大納稅記錄等文件，以作證明。（網上圖片）

曾隱藏身份申請並當選陝西省人大代表

據早前報道，周延波被前妻馮捷東在網上實名舉報，稱其違規擁有加拿大的楓葉卡，且婚姻期間接連出軌，然後再用盡手段迫使妻女淨身出戶（離婚後不帶走共同財產），獨吞多達30多億元人民幣的共同財產。

馮捷東又稱，從2009年開始，他們一家人申請加拿大投資移民。2011年3月16日，她和前夫周延波及女兒一家三口攜帶「登陸紙」進入加拿大，在海關辦理了相關手續，成為加拿大的永久居民。2013年周延波向陝西省人民代表大會遞交申請時，他的楓葉卡還在有效期內。公開資料顯示，2013年，周延波當選為陝西省人大代表。