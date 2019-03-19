【賣卵還債】籌錢還6萬網貸　武漢女大生做無麻醉手術取29顆卵子

內地高校女生靠賣卵「賺錢」有常態趨勢，繼媒體曝光有杭州女大學生賣卵買iPhone後，近日再爆出有武漢女大學生為了籌錢還債，做了2次無麻醉手術取出自己29個卵子。 資料顯示，女性每個月只有一次排卵，最終只有一個卵泡能存活受精。即使是正常的醫院促進排卵也會只取大概8顆左右。

關於賣卵的小廣告內地高校屢禁不止。（影片截圖）

當事人談手術過程：痛得要死

據澎湃新聞19日報道，在內地高校經常能看到關於賣卵的小廣告，多出現在女廁等地，除了標明「愛心捐卵12天1至5萬」和「不能生育的家庭徵招志願者」，更用「缺錢的女性注意啦」「想掙錢的機會來啦」等字眼吸引關注，同時提供中介聯繫方式。

一名武漢女大學生表示，為了還清6萬元人民幣（約合7萬港幣）網貸，自己曾聯繫中介賣卵換錢。該女生在自述中稱，最初有點害怕，但最終仍然去做了手術，惟手術過程令她非常痛苦。

據她介紹，「取卵」手術不是在醫院完成，而是到相關機構的手術室和工作室，並規定不能攜帶包括通訊設備在內的私人物品進手術室。每次手術時間最長15分鐘，而且是在沒有麻醉的情況下進行。至於手術方式，該女生稱，「是肛塞，他們說那種藥從肛門塞進去」，又指第一次手術令她「痛得要死」。她又表示，自己在第一次手術過後吃了3天消炎藥，第二次手術過後則吊了4天消炎水。

內地經常流傳賣卵相關的廣告，以「志願者」作招徠，當中經常發生詐騙情節。（網上圖片）

非正規手術易出現感染病

該女生還稱，做「取卵」手術前，中介還會勸其食雞蛋、飲牛奶養卵促排，且每隔幾天做一次體檢，監測卵子是否成熟。「如果成熟了就打固定的藥水把它固定起來。」她表示，自己兩次手術先後有24個和15個成熟卵子，最後成功取出17個和12個。此外，該女生還提到「取卵」中介對「捐卵人」甄選要求，會查問其家人是否健康或家庭是否存在遺傳病，也會查詢學歷是否造假，也有「客戶」要求查看「捐卵人」的照片，以檢查樣貌、身高是否符合要求。

根據內地目前法律，非法捐精捐卵、凍卵、代孕屬於違法行為，惟高校賣卵廣告屢禁不止，令既沒有經濟能力又涉世未深的年輕女學生成為非法卵子交易中介的主要目標。另根據醫生介紹，若在非正規的醫療機構完成手術，「捐卵人」將很大機會出現感染病症，嚴重或影響今後的生育能力。

（綜合報道）