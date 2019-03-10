杭州女生賣卵買iPhone XS　狂打排卵針現併發症　大肚似懷孕8個月

精子和卵子竟成賺錢工具！內地除了常見的「求精」廣告外，「求卵」廣告亦不罕見。杭州一名20歲女大學生，因羨慕班上同學買了iPhone XS Max，她想要卻又不想向家人拿錢，所以決定「自己賺錢買手機」。女生誤信「尋找捐卵子志願者」的廣告，過度注射排卵藥物取卵，結果她雖賺到1萬元人民幣（約1.16萬港元），但很快出現呼吸困難、卵巢異常增大等併發症，肚子隆起看上去懷孕7、8個月，醫生驚訝警告：「妳這種情況是隨時會死的！」

內地曾有年輕人為買新款iPhone而賣腎，如今仍有人為買iPhone而賣卵，結果險喪命。（視覺中國）

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內地媒體報道，杭州20歲女大學生「美娟」（化名），日前到浙江大學醫學院附屬第一醫院求診，自稱肚子突然變大，呼吸困難。醫生形容當時她看上去像孕婦，「至少懷孕7、8個月」，但檢查後發現美娟並未懷孕，卵巢卻異常增大，肚子充滿腹水，一度懷疑是卵巢癌。

主診醫生判斷美娟出現「過度刺激綜合症」，是婦女在做試管嬰兒的過程中，注射排卵藥物的常見併發症，但美娟卻稱自己連男友都沒有。醫生指正常女性卵巢直徑約3、4厘米，但美娟的卻卵巢直徑竟足足有13厘米，比新生嬰兒的頭還大。更嚴重的是，美娟肚內腹水多至抬高橫膈膜而擠壓肺部，令她出現呼吸循環系統衰竭症狀，還可能導致血液濃縮造成栓塞，隨時危及性命。

買方以1萬元人民幣購買女生打針後排出的多個卵子。（GettyImages／視覺中國）

美娟最初不願交代身體變化的原因，甚至想立即「走人」，但醫生拒絕讓她離去，強調其情況「隨時會死」。幾經勸解後，美娟終於透露內情，原來她羨慕班裏有些同學買了iPhone XS Max，而其家中經濟條件尚可，但不想向家人要錢，其後在學校廁所發現「尋找捐卵子志願者」的廣告，對方聲稱「賣卵對身體無害」，但要每天打針，半個月後取出卵子就可得到報酬。美娟在十多天內連續注射催促排卵的藥物，成功賺了1萬元人民幣（約1.16萬港元）買了iPhone，但身體卻很快出事。

醫生其後在美娟腹中放出5000多毫升的腹水，她治療後身體狀況已回復穩定。醫院婦科副主任胡京輝直言美娟的行為魯莽，一度以為她是每顆卵子賣1萬元人民幣，警告她不可再有下次。內地不時發生有人因賣卵而危及性命或終生不孕，個案事主以年輕女性為主，胡醫生解釋，雖然試管嬰兒技術亦會打排卵藥物，但黑市交易卻會連續十多天過度打藥，「藥物像化肥一樣會刺激卵巢長出一批卵泡，每個卵泡有一個卵子，美娟的卵巢因此被撐大」，大量卵子會被取出，有關情況會嚴重影響事主健康。然而，美娟情況比較幸運，院方指她各項指標正常，應該不影響未來生育。

（錢江晚報）