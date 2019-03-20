湖南10歲男童難忍母親嚴厲管束 　多次離家出走又稱其母是拐子婆

是母親迫得太緊，還是兒子生性頑劣？湖南一名10歲男童，因不滿母親的嚴加管教，曾經多次離家出走，甚至稱其母是「人販子」（拐子婆）。

3月17日下午7時左右，湖南株洲火車站派出所警員在車站廣場執勤時，發現一名男童獨自閒逛。經警員了解，該名男童叫小張（化名），今年10歲，株洲市人，因父母離異，又不願被母親嚴厲管束，他一早趁母親上班之際偷偷從家中離家出走，想坐火車找遠在河南的父親。但由於身上沒有錢，他只能一整天餓著肚子在火車站附近遊蕩。

警員詢問男童後，接通其母親楊女士的電話。楊女士知道兒子離家出走時，氣憤地表示兒子已有多次前科，之前有次離家後，竟然在外面說她是「人販子」，令她對此很心寒。楊女士還告訴警員，自己不會來接兒子，「如果兒子不願回家就別回來了。」

警員對此感到為難，決定先開導小張。小張稱，父母前段時間離異後，父親回到河南老家，自己跟著株洲的母親生活。因父親對自己管束較鬆，他難以忍受母親的嚴厲，便產生離開母親尋找父親的想法，之前有次離家出走還曠課兩日，因而被母親狠狠責罵。

隨後，警員陪著男童回到株洲家中，並出言相勸，安撫楊女士，最終母子和解。

事件引起不少網民討論，大多認為這男童令人操心，母親難做：