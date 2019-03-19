江蘇13歲男童不滿管教太嚴菜刀弒母　未達刑事責任年齡料不獲刑罰

上周六（16日）晚，江蘇建湖縣一名13歲男童疑不滿管教太嚴，用菜刀將母親砍死並逃跑。 男童目前已被警方拘捕。但由於他未達到內地《刑法》規定的最低刑事責任年齡14歲，相信不會獲刑事處罰，並以警方撤銷案件告終。

男童老師家訪揭發事件。（網上圖片）

據建湖縣警方通報，3月18日，該縣一名楊姓37歲女子被人發現在家中死亡。警方經調查確認屬於他殺，並於同日上午11時將死者的13歲兒子邵福茗列作疑犯拘捕。

經查，邵福茗不滿母親對其管教太嚴，於3月16日晚與母親發生激烈爭吵，後用菜刀將她砍死並逃跑。目前，案件仍在進一步調查和處理中。

另有網傳消息指，男童18日沒有上學參加考試，老師又無法接通其母親的電話，前往家訪時敲門沒有人回應，又發現門口有血跡，終報警揭發事件。男童父親則在外地工作，事發時不在建湖縣。

同類事件近月多次發生

由於中國現行《刑法》規定，完全負刑事責任年齡是16歲，相對負刑事責任年齡是14歲；而不滿14歲的人，不管實施何種危害社會的行為，都不負刑事責任，即為完全不負刑事責任年齡。本案邵姓男童年僅13歲，相信最終不會獲刑事處罰，並以警方撤銷案件告終。

值得一提的是，同類事件近月多次發生。2018年12月31日，湖南衡南縣一名13歲羅姓男童錘殺父母，引發輿論譁然；同年12月2日，湖南沅江市12歲吳姓少年因不滿被管教太嚴及被責打，在家中二樓的主人房狂斬廿刀殺死親母。