【正義狗狗】杭州涉毒女為避追捕藏身牆壁暗格　遭寵物犬「指認」

杭州警方日前進行掃毒行動，一名女性涉毒人員為躲避抓捕，藏身住宅衣櫃後精心設計的暗格，豈料被自己養了9年的寵物犬「指認」斷正。

杭州市公安局拱墅區分局介紹指，該分局拱宸橋派出所上周日（17日）接到線索，一名女性涉毒疑犯藏身在轄區某住宅區居民房中。警方現場調查確認，該住宅區一居民樓5樓的相連2戶為疑犯藏身之所，其中501室對外出租，疑犯自住在502室。

警員敲擊502室門，要求疑犯主動開門，但屋內只有犬吠，始終無人開門。後警方破門而入，但30平方米的屋內除了一隻泰迪犬，並不見疑犯蹤影，而隔壁501室亦無人。

涉毒女子和她的寵物泰迪犬「寶寶」。（澎湃新聞）

涉毒女：狗狗已飼養9年 感情深厚

就在警方準備空手而歸時，進門後一直表現友好的泰迪犬引起了他們的警覺——當調查完502室時，原本熱情跟隨警員的泰迪犬突然安靜地蹲着，並注視衣櫃方向。覺得事有蹊蹺的警員順着泰迪犬眼神方向打開衣櫃門，裏面空無一物，但泰迪犬仍一直緊盯衣櫃。

隨後警員再次檢查衣櫃並敲擊靠內牆的櫃壁，發覺有異響，挪開衣櫃後才發現其後有暗格，疑犯陳姐（化名）就藏在其中。據陳姐向警方供述，自己聽到有人敲門，並聽到警員亮明身份後，就躲到事先準備好的機關裏，本以為可以躲過，沒想到竟被自己養了9年的狗狗出賣，她還介紹指，這隻泰迪犬名叫「寶寶」，與她感情深厚。

（澎湃新聞）