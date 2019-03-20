60歲上海阿伯一腳踏兩船　呃50歲阿姨160萬幫20歲少女開店

上海發生一單奇聞，50多歲的李姓女子與60多歲周姓男子拍拖多年，十分信任對方，陸續向其轉賬160萬人民幣（下同），但最終發現這個老男友不僅另有一名20歲的同居女友，更是個詐騙前科犯！

家住上海的李婦年逾50，她離異多年，經人介紹，與60歲的周男相識，並墜入「愛河」。（網絡圖片）

「有錢」阿伯自稱超市股東

2016年，家住上海、離異多年的李婦經人介紹，與60歲的周男相識。周男自稱是連鎖超市的股東，並有水產品生意。兩人相識沒多久，就展開了一段「黃昏戀」。

當時李婦與女兒一起住在一間約300尺的一室房，她一直想改善居住環境。周男聽說後，就建議她購買經濟適用房。所謂經濟適用房是由政府出資扶持建造，為低收入人群提供的住房，因此有一定的購買條件。

周男表示自己有朋友可以幫李婦搞定購房名額，但需要錢疏通人脈，便叫李婦將舊房子抵押掉，換錢搞關係，剩下的錢還可以用來購買經濟適用房，李婦還可以將舊房子出租出去，一舉三得。

盲目信任 陷入感情騙案

李婦聽後頗以為然，便將舊房抵押了90多萬，給了周男60萬。因為當時李婦非常信任周男，雙方並沒有簽訂合同。

但接下來的一年中，周男不斷以各種理由向李婦要錢：姐姐的孫子要住院、自己要做手術、外甥開車把人撞了……李婦從不懷疑，將舊房又做了兩次抵押，前前後後轉賬給周男160多萬。

直至2017年她還不了貸款利息，周男還叫她賣了房子。李婦才幡然醒悟——自己被騙了。

李婦最終竟發現，自己頗為信任的男友竟另有一名年僅20歲的小女友。（網絡圖片）

但更令李婦難以接受的是，報警後警方發現周男另有一個20歲的同居女友小雅。為了討小雅歡心，周男將從李婦處騙來的錢給小雅開店，更給小雅的父母每月5000元的工資。

但周男對小雅也並非真心，他覺得自己「虧本」了，就勸說小雅爸媽拿出8萬入股一項目做投資。雖然之後小雅父母從來沒收到過分紅，但也沒有懷疑過周男。

直至三方對簿公堂，才發現周男不僅身無分文，住的政府補助廉租房，還曾因詐騙罪入獄三年。

因為李婦與周男的轉賬記錄確鑿，周男被判處有期徒刑十三年，剝奪政治權利兩年，並處以10萬罰款。而李婦被騙錢又騙感情，一下子由約78公斤瘦到47公斤。

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