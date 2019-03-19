【傻有傻福？】上海女誤信詐騙電話　因忘記銀行密碼不致破財

傻有傻福？上海一名女子近日遇到電話詐騙，並且將自己的銀行賬號密碼全部告知對方。不過，因該女子自己也記不清正確密碼，向騙徒提供的資料基本是錯誤的，才得以避過一劫，不致破財。

事主高女士可說是「傻有傻福」。（網上圖片）

家住上海的高女士本月2日接到詐騙電話。騙徒自稱是公安局職員，偵查到高女士的身份資料被盜用，導致16900元（人民幣，下同）的醫療補助金被他人取走。為了追回損失，需要高女士將銀行錢款轉移到「安全賬戶」。高女士誤信對方，將自己的銀行卡卡號和密碼等全部告知。

高女士到銀行查詢後，職員懷疑她受騙，報警之餘再協助高女士修改網上銀行、微信、支付寶密碼，並對所有銀行卡作報失。不過，銀行職員幫她查詢之後，發現銀行戶口的錢並沒有被轉走。原來，高女士記性不好，銀行卡密碼記不清楚，還不會操作網上銀行，騙徒才沒有得逞。

到場處理的警員亦直言，高女士自己都不知道所設下的密碼，「那我想那應該還好，應該說給騙子的密碼，我問了一下，她都是基本上都是錯的，我想基本上沒有問題。」

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