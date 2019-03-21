寧波飛濟州航班遇強風顛簸驟降　乘客：機艙內全是尖叫哭喊聲

中國春秋航空公司一班從浙江寧波飛往韓國濟州島的航班，昨日（20日）在濟州上空突然遭遇強風難以降落，隨後返航寧波。 該航班的乘客事後憶述驚險時刻，指當時整架飛機持續顛簸，機上都是尖叫聲和哭喊聲，每個人的眼神充滿恐懼，「感覺自己真的是經歷了一場生死！」

飛機遭遇強風顛簸，有乘客指當時機內乘客發出尖叫哭喊聲。（影片截圖）

據悉，涉事航班是空中巴士A320客機，航班編號為9C8625，當天晚上7時左右從寧波飛往濟州。晚上8時40分，寧波機場指揮中心接到春秋航空通知，由於濟州島強風伴風切變天氣航班無法落地需要返航，航班於晚上9時19分落地寧波機場。隨後公司決定航班取消，次日補班，旅客安排賓館休息。補班航班於今日（21日）早上8時30分從寧波起飛去往濟州島。

有當時在機上的乘客事後講述飛機遭遇強風時的混亂情況，「飛機飛到韓國濟州上空一直盤旋難以降落，活生生的超級大過山車般的，全程有嘔吐的，有尖叫的，甚至在大哭。」「整架飛機持續顛簸，突然驟降，又極速復飛，你能體會那一刻我的心情嗎？全機乘客尖叫，親朋好友們緊緊捏緊彼此的雙手，那一刻我的腦子一片空白，每個人眼神裏充滿恐懼與害怕！」

據錢江晚報消息，春秋航空新聞發言人其後表示，受濟州島天氣影響，多家公司飛濟州島航班均取消航班​​、或備降周邊機場或返航。他表示，中國的民航安全系數很高，風切變是非常危險的天氣現象，所以機組返航是果斷的，也請旅客放心。

（綜合報道）