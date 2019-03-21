殺人犯24年前越獄赴南非經商致富　回中國接妻兒終落網被捕

一名因殺人入獄的浙江男子，24年前越獄後娶妻生子，又遠赴南非經商，最終成為當地富商。不過，他今年年初打算回中國接妻兒時，卻被守候多時的警察拘捕，終歸要到監獄服刑。

金男（中）最終要回到新疆服刑。（網上圖片）

1990年，家住浙江溫洲永嘉縣、時年22歲的金男，某日與同村的李某發生口角，一氣之下竟刺死對方。此後他被法院判囚，並送到新疆的監獄服刑。

服刑5年後（1995年），金男在一次服刑勞動中發現有獄友悄悄挖洞逃走。他最終決定鑽入洞中逃出監獄，之後向著浙江的方向，有時走路有時搭順風車，一路乞討一路逃。兩個多月後，他回到浙江，卻發現自己已經成為通緝犯。

此後，金男輾轉來到安徽，並化名「吳某」在當地經商，娶老婆並生下一對兒女。雖然做了多門小生意，但始終害怕會被人認出來而不敢擴充。為了讓自己能安心發展事業，他決定到南非「闖一闖」。

一落飛機即被警方拘捕

在南非的那幾年，金男從餐廳傳菜做起，慢慢積累人脈、學習外語。由於相貌俊朗，懂得為人處世，因而逐漸在當地華人圈有了名氣，結交一幫生意夥伴。經過一番打拼，他在南非娛樂業混出名堂，成為年收入幾百萬元人民幣的「吳總」。

事業有成後，金某決定回國把老婆孩子接到南非定居。今年1月20日，金某坐上從杜拜到北京的飛機，他想最後一次回中國過農曆新年，從此以後再也不回來。

然而，他當日在北京一下飛機，就被守候多時的警員拘捕。原來，永嘉警方2018年已得悉金男隱藏身份化名「吳某」，查出他人在國外，並預訂了2019年1月20日從杜拜到北京的機票。永嘉警方派人在機場守候展開秘密抓捕行動，終於將金男拘捕。

警方表示，金男已被送回新疆繼續服刑，由於越獄，他不僅要服完原有的十多年刑期，還將被依法加刑。