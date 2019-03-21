首款產後抑鬱藥一個療程3.4萬美元　內地媽媽：看到價格更抑鬱了

在內地，近年來由產後抑鬱症引發的悲劇時常出現，但仍未得到足夠的重視。不少患上產後抑鬱症的媽媽時常被親人誤認為「矯情」，只靠著一句「為母則剛」度過病程。 美國食品藥品管理局（FDA）在20日（周三）批准了史上首款專門針對產後抑鬱症的新藥，意外激發內地媽媽在社交平台上的討論，紛紛感嘆「看到價格更抑鬱了」。

產後抑鬱症在中國未得到足夠的重視，不少患上產後抑鬱症的媽媽時常被親人誤認為「矯情」。（網絡圖片）

據FDA網站介紹，該機構此次批准的是一款名為Zulresso的藥物，此藥物通過靜脈注射到患者體內。《紐約時報》報道稱，患者使用該藥48小時，中到重度抑鬱就會開始緩解。此外，該藥物很少會進入母乳，患者很快就能恢復母乳喂養。但這款藥物的缺點也是很明顯的：貴。每個療程約需要3.4萬美元。

這則消息一出，在微博上引起不小轟動。有網友表示「雖然很貴，但很欣慰，終於有產後抗抑鬱藥了」。還有網友覺得，看到藥效很想給自己來一針，但看到價格更抑鬱了。又有網友指出，有家裏人願意出這3.4萬美元，這樣的人很少會得產後抑鬱症。

產後抑鬱未受重視 缺診斷標準

內媒報道指出，產後抑鬱這個概念在中國仍未得到足夠的重視，中國尚無針對產後抑鬱的診斷標準。再者，中國目前尚無針對產後抑鬱情況的大規模流行病學調查結果，只有一些小規模地區性的調研，而且數據差異巨大。此外，只有北上深及其他發達地區的少數醫院在以試點的形式進行產後抑鬱的篩查和干預。

網民熱議：

「我覺得給老婆3.4萬美元讓她出去消費隨便花，她好的更快。」 「一般中國家庭的老百姓花掉這20幾萬（人民幣）會更抑鬱的。」 「這個藥可以取名叫乾坤大挪移，妻子不抑鬱了，該丈夫抑鬱了！」 「居然沒一個人罵美帝黑心藥企的，全盤接受，都在商量能買的就買，買不起的心裏也有安慰。」

（觀察者網）