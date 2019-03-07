湖北90後單身女相睇不成遭父母趕出家門　性格大變抑鬱自殘

內地男女婚戀年紀一般較早，許多25歲以上的後生女若未嫁人，就有可能被父母「催婚」了。湖北漢川一名90後女子黃瑜（化名），被父母安排相睇都不成功，竟被逐出家門。壓力頗大的黃瑜不但性格大變，更有自殘傾向，到醫院求診後證實患上抑鬱症。

內地盛行相親角、相親飯局等相睇活動。（資料圖片/視覺中國）

25歲的黃瑜在一家銀行做客服，各方面條件不錯，但一直沒有男朋友。父母偷偷連排4場相睇飯局，但黃瑜都不滿意，引來父母不滿。她的父母更斥責她：「同齡人都成家了，怎麼就你眼光這麼高。」

黃瑜一氣之下拒絕了所有相親，和家人一直處於冷戰。近一個月來，家人每天打來電話嚴厲「教育」，甚至放話說不許回家。

黃瑜因此住入銀行的宿舍。同事們發現，過完年後，黃瑜像變了一個人，每天情緒低落、沉默不語，下班後躲在房間不出門，室友有時聽到她偷偷抽泣。

原來黃瑜是不堪「催婚」壓力，導致性格大變。因為黃瑜難忍每晚失眠，來到漢陽醫院心理門診諮詢，被診斷情緒抑鬱症，醫生更發現她手腕有牙印，幾經詢問才知，她為了發洩情緒咬傷自己。

經過溝通，醫生診斷，黃瑜有輕微抑鬱傾向，需要進行心理輔導、配合藥物治療以緩解徵狀。