【買櫝還珠？】頤和園效仿故宮推彩妝　網民：包裝好看品質堪憂

繼故宮推出彩妝後，頤和園近日也推出了與某國貨品牌聯名的系列彩妝，以頤和園樂壽堂內慈禧所喜愛的《百鳥朝鳳》粵繡屏風為設計靈感，國風色彩濃鬱，共有唇膏、氣墊、眼影和面膜四種品類。其中一款名為「正宮娘娘」的唇膏推出短短24小時就在天貓商城售出超過4000支，榮登「新晉網紅」。 惟不少網民並不看好頤和園效仿故宮推出文創產品，認為包裝創意大同小異，而產品質量卻未盡如人意。

頤和園推出標榜「大美國風」的彩妝。（天貓商城）

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「正宮娘娘」唇膏受捧

在頤和園推出的多款彩妝中，最受矚目的是3款唇膏，分別被命名為「鳳儀紅」、「鳳翎紅」、「鳳韶紅」，從復古紅到略帶橘色調，都頗有「正宮娘娘」的風範。據介紹，唇膏外觀採用3D立體漏金彩打，透過彩墨，層層渲染金屬管身，用高度還原的掐絲琺琅的傳統工藝，讓每一條紋路都清晰可見。

據觀察，在其天貓旗艦店上，單支唇膏、單盤眼影及5片一盒的面膜的原價都標示為人民幣139元（約合港幣163元），促銷價約人民幣90元（約合港幣105元）。氣墊粉底原價約為人民幣180元（約合港幣210元），促銷價約130元人民幣（約合港幣152元）。目前唇膏銷量最佳，已賣出近6000支，氣墊粉底也銷售近2000個。

故宮推出的唇膏（上圖）與頤和園的唇膏（下圖）包裝相似，都是宮廷風。（網上圖片）

國風彩妝只是「買櫝還珠」？

惟故宮彩妝及一系列的周邊產品推出在先，部分網民認為此次的頤和園彩妝也是一樣的「套路」，對於國風彩妝的熱情大不如前，「這玩意，多了就真沒意思了。」「我覺得故宮靠賣IP出合作款的套路也不會持續多久。」

而與當初故宮彩妝上市時「沖著這包裝也得買」的聲音相似，不少人購買頤和園彩妝的主要原因之一也是「覺得包裝還挺好看」，「就當是買盒子或者工藝品吧」。

另有不少網民認為，無論是故宮還是頤和園，背後代表的是文化形象和國貨品質，若實際的成品不能匹配其背後的故事，再加上「饑餓營銷」、只在包裝上下功夫的雷同表現，只能讓人失望加倍。

比如當初故宮與在缺乏彩妝代工經驗的工廠合作，其產品在質地、顏色、上色等方面與大牌彩妝相比表現不佳，令人大失所望。因此不少人也擔心「頤和園」會重蹈「故宮」覆轍。

（綜合報道）