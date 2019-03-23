歐陽娜娜再遭控參加「邪教活動」　環時：不要亂扣「台獨」帽子

18歲的台灣藝人歐陽娜娜日前被大陸網民抨擊為「台獨分子」，她其後在多個社交平台發文，稱對自己身為中國人而驕傲，引發兩極評論。未料此風波尚未平息，大陸反邪教的官方微博周五（22日）點名歐陽娜娜曾參與邪教活動，貼文更被「中國警方在線」公安局官方微博轉發，再度引發熱議。 對於被捲入台獨風波，歐陽娜娜周六（23日）接受大陸媒體訪問時，再次強調自己是中國人，希望大家可以勇敢表達自己的立場。

「中國反邪教」微博翻出歐陽娜娜出席神韻演出的相關報道。（微博）

涉「邪教」被大陸點名

「中國反邪教」微博22日上午發文，寫道：「@歐陽娜娜Nana和廣大藝人提個醒。神韻演出由邪教一手操縱，無關傳統實則洗腦！」更翻出過去歐陽娜娜和母親傅娟出席過神韻演出的相關報道，該微博認為神韻演出假借展示中國文化的旗幟，其實是宣揚法輪功理念，而法輪功在大陸被視為邪教。

公安部治安管理局官方微博「中國警方在線」隨即轉發該則貼文，引發眾多網民留言，「涼了」、「想獨善其身？不存在的」、「希望國家給予封殺」、「別洗了洗不白了」，輿論幾乎一面倒。

歐陽娜娜父親歐陽龍當天則回應稱，「那時候她才9歲，她只是去看表演，也沒有加入他們那個什麼什麼教」、「像這樣很小小一點點的事情，已經根本就沒有意義了」，呼籲網民不要無限延伸。

歐陽娜娜出生於台北，以大提琴演奏出道，其後在多部影視作品中擔任演員。（Instagram）

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環時：理性甄別「台獨」言行

據此前報道，歐陽龍本月初的「維持不統、不獨、不武現狀」言論曝光後，有網民發現北京電視台刻意剪裁和遮擋歐陽娜娜的相關畫面，又指認她為「台獨分子」。歐陽娜娜其後發表聲明，強調自己是中國人並支持一個中國原則。

對此，大陸官媒《環球時報》23日發表評論指，台灣問題複雜敏感，提醒網民表達自己的情緒時，需要多一份理性客觀，應盡量避免在沒有充分瞭解事實真相的情況下，武斷地給台灣藝人扣上「台獨」的帽子。

評論稱，有人經常故意在網上抹黑一些並無「台獨」言行的藝人，讓不瞭解情況的台灣民眾對大陸產生負面觀感，覺得大陸「文攻武嚇」「強權打壓」「政治逼迫」之類，升級兩岸對抗，挑撥民眾情感。大陸網友看到此類消息，應加以理性甄別。最好的辦法是面對風波、就事論事、理性客觀，用「慧眼」識破計謀。

歐陽娜娜23日接受採訪時表示，「不管我是香港的、台灣的、北京的、哪裏的，其實我都是中國人。」（中國電影報道影片截圖）

歐陽娜娜：勇敢表達自己立場

歐陽娜娜23日接受內地媒體「中國電影報道」訪問則表示，「不管我是香港的、台灣的、北京的、哪裏的，其實我都是中國人。我發布的文字和聲明都是我內心深處真實的想法和心裏話」。

歐陽娜娜還說，「我也希望說可以通過自己一點小小的力量，作為一個00後也好，一個中國人也好，希望大家可以聚集在一起，勇敢地去表達自己的立場，去更努力地團結起來，讓祖國為我們驕傲」。

（綜合報道）