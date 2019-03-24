男子誤入傳銷逃跑時將人刺死　檢方認定屬正當防衛不起訴

去年7月30日，山東男子盛春平被傳銷人員以談戀愛為名騙進浙江一窩點。多次口頭請求離開被拒並遭對方逼近時，他拿出隨身攜帶的水果刀揮刺，致對方1人死亡。 日前，檢方認定其行為屬正當防衛，決定不起訴。

3月22日，杭州市人民檢察院對涉嫌故意傷害罪的盛春平作出不起訴決定。（網絡硬盤）

據公眾號浙江檢察消息，2019年3月22日，杭州市人民檢察院對涉嫌故意傷害罪的盛春平作出不起訴決定，認定盛春平的行為屬於正當防衛，依法不負刑事責任。

傳銷組織以「天津天獅」名義活動

據悉，杭州市人民檢察院審查查明：盛春平系山東省萊州市人，在網上結識傳銷人員郭麗（已被判刑）。2018年7月30日，郭麗以談戀愛為名將盛春平騙至杭州市桐廬縣，根據以「天津天獅」名義活動的傳銷組織安排，郭麗等人接站後將盛春平誘至傳銷窩點。盛春平進入室內先在客廳休息，郭麗、唐國強（已被判刑）、成某某等傳銷人員多次欲將其騙入臥室，意圖通過採取「洗腦」、恐嚇、體罰、毆打等措施威逼其加入傳銷組織，盛春平發覺情況異常予以拒絕。

後在多次口頭請求離開被拒並遭唐國強等人逼近時，盛春平拿出隨身攜帶的水果刀警告，同時提出願交付隨身攜帶的錢財以求離開，但仍遭拒絕。之後，事先躲藏的傳銷人員鄧移法、郭傳江、劉於湞（三人已被判刑）等人也先後來到客廳。成某某等人陸續向盛春平逼近，盛春平被逼後退，當成某某上前意圖奪刀時，盛春平持刀揮刺，劃傷成某某右手腕及左頸，刺中成某某的左側胸部，致心臟破裂，盛春平丟棄隨身行李趁亂逃離現場。

當日，傳銷人員將成某某送醫院治療。同年8月4日，成某某出院後，未遵醫囑繼續進行康復治療。8月11日，成某某在傳銷窩點突發昏迷經送醫院搶救無效死亡。經法醫鑒定：成某某系左胸部遭受銳器刺戳作用致心臟破裂，在癒合過程中繼續出血，最終引起心包填塞而死亡。

杭州市人民檢察院認為，被不起訴人盛春平案發時身處封閉的空間，人身自由和安全正在遭受眾多不法傳銷人員侵害。為逃離現場，免受正在進行的嚴重人身侵害，其被迫使用隨身攜帶的水果刀揮刺傳銷人員的行為，符合《中華人民共和國刑法》第二十條第一款之規定，屬於正當防衛，不負刑事責任。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第一款的規定，決定對盛春平不起訴。

檢察院的決定在網上獲得網民廣泛好評，不少網民表示正當防衛理應是保護守法民眾的法律武器，亦有網民指出傳銷組織以後應會有所戒懼。

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