【見義勇為反被拘】趙宇被認定屬正當防衛　網民：冀處理涉事警察

備受關注的福建福州救人反被拘案又有新進展，當地警方1日通報，福州市人民檢察院依法糾正趙宇案處理決定：屬正當防衛，不負刑事責任，對趙宇作出無罪的不起訴決定。公安機關也將為趙宇申請見義勇為表彰。 對此，趙宇本人在微博回應稱，感謝最高檢、福建省檢對案件正當防衛的認定，他又還感謝媒體、社會各界朋友以及他的兩位代表律師。趙宇代理律師則表示，這一結果是最理想的，檢方和警方及時糾錯是以看得見的方式實現正義聲音。

趙宇1日在微博上回應福州警方的通報，感謝最高檢、福建省檢對案件正當防衛的認定。（微博）

警方在通報中稱，公安機關充分尊重檢察機關依法作出的決定，對社會公眾的關注與監督表示感謝。又指這起案件反映出福州市公安機關在執法辦案過程中，對見義勇為情節認定不夠準確，對有關法律規定的理解不夠透徹，將認真吸取教訓，提高執法辦案水準。

通報指，公安機關將為趙宇申請見義勇為表彰，彰顯法治精神、體現公平正義。至於嫌疑人李某涉嫌非法侵入住宅罪的案件，目前仍在調查之中。

另外，最高人民檢察院1日也發布了趙宇案法理分析，指出福州市人民檢察院作出不起訴決定的依據是《刑事訴訟法》第一百七十七條第一款，以「犯罪嫌疑人沒有犯罪事實」作出不起訴決定。這種不起訴被稱為法定不起訴，也就是說趙宇構成正當防衛，不屬於防衛過當，不夠構成犯罪，是真正意義上的「無罪」。

檢察院此前認為趙宇是過當防衞。（北京頭條）

據此前報道，福州21歲男子趙宇為阻止女鄰居被施暴將施暴者打傷。事後卻遭警方以涉嫌「故意傷害罪」刑事拘留，其後更被以涉嫌「過失致人重傷罪」移送檢察院審查起訴。

由於「趙宇案」在輿論介入後一波三折，福州警方最新通報出來後也再度引起網民熱議：

「希望涉事警察得到處理。」

「提升業務水準、知錯就改別捂著比什麼都強。」

「應該全面調查，下次如果沒有媒體關注，還會是這樣嗎？」

「大家表面支持的是趙宇，其實，期待的是法律的公正。」