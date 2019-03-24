【搶中國尖子？】劍橋大學承認中國高考成績　要求全省排名前0.1%

英國劍橋大學（University of Cambridge）宣布認可中國高考成績，達到全省排名前0.1%並符合英文要求，便可申請入讀該校本科（Undergraduate）學位。

劍橋大學網站「入學要求」指出，中國高考是該校認可的考試。（網頁截圖）

劍橋大學網站「入學要求」指出，中國高考是該校認可的考試。由於每一年、每一省份成功學生的成績都不一樣，作為指引，考生成績應達到所在省份排名前0.1%，同時要達到申請學系的語言要求，通常情況下雅思（IELTS）是要求最少7分。

「入學要求」又寫道，除了高考總成績，亦會考慮個別科目成績，以及申請人在「普通高中學業水準測試」（又稱「會考」，一些省份對高中學生在校期間學習情況的檢測）的表現。此外，劍橋大學還鼓勵有志報讀的中國學生，可多參與其他的校外學習，例如參加科學奧林匹克競賽、SAT I／II或AP考試（Advanced Placement Tests）。

劍橋大學資料顯示，截止2017年-2018年學年，共有420名中國學生在劍橋大學修讀本科、754名中國學生修讀研究生。

據悉，除了劍橋大學，英國還有其他六所名校承認中國高考成績，分別是伯明翰大學、萊斯特大學、肯特大學、鄧迪大學、貝爾法斯特女王大學和卡迪夫大學。