指中國留學生集體作弊　美大學講師涉種族歧視已自願辭職

美國馬里蘭大學（ University of Maryland ）商學院會計系教授韋伯（David P. Weber）早前稱多名中國留學生在考試時集體作弊，引起種族歧視爭議。最新消息指，韋伯見目前已經自願辭職。

涉事的馬里蘭大學教授韋伯。（韋伯Twitter）

韋伯的律師馬哈尼（Brian Mahany ）在近日發出聲明表示，韋伯已自願辭職，他不再就此事發表更多評論。校方發言人周一（11日）也發聲明指，收到關於歧視行為的指控後，大學遵照正當程序展開調查，這名被調查的教職員工 （韋伯）已經辭職，不再於該校任教。但由於隱私法規，該發言人沒有談及其調查結果。

馬哈尼之前曾稱，韋伯指控學生作弊時提及國籍，並非針對族裔，而是想強調這對國際學生的後果很嚴重。據了解，國際學生在美國會因學術欺詐（academic dishonesty）而被開除，可能會因此失去簽證，不能合法留在美國。他還稱，學生的投訴內容並非韋伯原話。

只有一人被證實作弊

早前報道，韋伯向學校控告多名中國留學生在去年11月的考試中集體作弊，他因此取消該課程所有學生的考試成績。該課程主要是中國學生修讀。校方隨後對被指控的中國學生展開調查，除一人承認作弊外，大多數學生堅決否認，經查也無法證明他們作弊，因此取消作弊指控。

事件發生後，不少中國學生認為韋伯有意針對，其中5人向大學人權辦公室投訴，韋伯在幾個星期內接連7次因他們的種族和國家發表歧視性言論。其中一名吳姓女學生聲稱，韋伯在課堂上提出作弊指控時說：「你們靠作弊才進入馬里蘭大學，但是你選擇了在美國學習，所以只要在美國，我們就不允許你們再那麼做了。」